オリックスは3日、9月5日のロッテ戦で大阪桐蔭高校吹奏楽部とオリックス・バファローズ応援団によるコラボ応援イベントを開催することが決まったと発表した。

大阪桐蔭高校吹奏楽部は今回で5年連続での来場となり、コラボ応援は4年連続5回目となる。当日は、応援団とともに上段外野指定席（ライト側）から応援歌を響かせる。試合前には、グラウンド上でマーチングパフォーマンスを予定している。

なお、対戦相手となるロッテの澤田圭佑、藤原恭大が大阪桐蔭高出身だ。