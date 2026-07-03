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読売ジャイアンツの藤井健翔選手は2日、敵地・タマスタ筑後で行われた福岡ソフトバンクホークスとの三軍戦に「5番・三塁」で先発出場。バックスクリーンに飛び込む特大2ランホームランを放った。







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3回、1死二塁の好機で迎えた第2打席。ソフトバンクの村田賢一投手が投じた初球の変化球を完璧に捉えて、バックスクリーンに突き刺した。











5回には左翼線に適時二塁打を放ち、7回には右前打でサイクル安打に王手をかけた。9回にも右前打を放ち、この日4安打3打点と躍動ぶりを見せた。試合は9-1で巨人が快勝した。



浦和学院高から2025年ドラフト6位で入団した18歳。



コンディション不良から実戦復帰3試合目での活躍。二軍でも1年目から4番を任され、30試合で打率.202・1本塁打・13打点をマークしている。























【動画】この飛距離は本物…？！藤井健翔、バックスクリーンへの特大弾



DAZNベースボールより





パワーが魅力



高卒ルーキー・藤井健翔（ふじい けんしょう）

バックスクリーンへ特大ホームラン



⚾️ソフトバンク×巨人（三軍）

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【了】