ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手（24）が現地時間2日、本拠地でのパドレス戦に先発登板。3回6失点と打ち込まれ、今季最短イニングでノックアウトされた。

中5日でパドレスとの再戦に臨んだ佐々木は先頭打者タティスJr.に試合開始第1球を捉えられ、いきなり左中間への二塁打。一死三塁とした後、3番マチャドに97.2マイル（約156.4キロ）のフォーシームを左中間スタンドに運ばれ、17号先制2ランとされた。

2回表の先頭打者メリルにも外角のスライダーを左中間に弾き返され、9号ソロを被弾。さらに、二死二、三塁とピンチを招くと、2番クロネンワースには追い込んでからの外角低めスプリットで右越えの2号3ラン。2回終了までに3本塁打含む6本の長打を浴び、6点リードを許した。

2回裏に女房役のダルトン・ラッシングが10号2ランを放って反撃すると、佐々木は3回表の先頭から2者連続三振をマーク。8番フェルミンの二塁打でこの回も得点圏に走者を背負ったが、9番テイラーを二ゴロに打ち取り、この回はゼロに抑えた。

4対6の4回表から2番手右腕ウィル・クラインがマウンドに上がり、佐々木は3回88球を投げて7被安打、2四球、3奪三振、6失点という内容。直近6登板で白星が付かず、今季防御率5.40に悪化した。