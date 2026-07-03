







横浜DeNAベイスターズ 最新情報



横浜DeNAベイスターズのヘラル・エンカーナシオン選手は2日、本拠地・横浜スタジアムで行われた広島東洋カープ戦に「3番・右翼」で先発出場。来日初となる安打を放った。







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7回、無死1塁で迎えた第4打席。広島2番手の辻大雅投手が投じた5球目のチェンジアップを泳がされながらも三遊間突破の左前打で好機を広げた。











ドミニカ共和国出身の28歳で身長193cm・体重113kgの恵まれた体格を誇る。



MLBではマイアミ・マーリンズ、サンフランシスコ・ジャイアンツで通算94試合に出場し10本塁打をマークした実績を持つ。



今季からDeNAに加入し、ファームでは7試合で打率.304と結果を残していた。



この日の一軍デビュー戦で待望の初ヒットを記録し、新天地での第一歩を踏み出した。























【動画】記念球は戸柱の元へ！エンカーナシオン、来日初ヒットシーン

DAZNベースボールの公式Xより













ようこそYOKOHAMAへ



ドミニカ出身 エンカーナシオン

来日初ヒットを記録㊗

記念球はベイスターズベンチへ👍



⚾️DeNA×広島

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【了】