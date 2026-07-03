







北海道日本ハムファイターズ 最新情報



北海道日本ハムファイターズの万波中正選手は2日、本拠地・エスコンフィールドHOKKAIDOで行われたオリックス・バファローズ戦に「4番・右翼」で先発出場。4者連続本塁打を締めくくる第16号ソロホームランを放った。







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初回、1番水谷瞬選手、2番水野達稀選手、3番フランミル・レイエス選手の3者連続本塁打の後に迎えた第1打席。オリックス先発の佐藤一磨投手が投じた5球目のスライダーを完璧に捉えて、左中間スタンドに叩き込んだ。











先頭打者からの4者連続本塁打はNPB史上初の大記録。新庄剛志監督もベンチでガッツポーズを見せるなど、球場全体が沸き立った。



万波選手はこの日4打数2安打1本塁打2打点と活躍。前日1日のオリックス戦でも本塁打を放っており、2試合連続の一発でチームに勢いをもたらしている。



2023・2024年と2年連続でゴールデングラブ賞を受賞した強肩・強打の外野手で、今季は打率.246・16本塁打・OPS.792と勝負強い打撃を発揮している。



試合は9-1で日本ハムが快勝し、チームはパ・リーグ3位と上位争いに加わっている。

























【動画】新庄監督も大喜び！万波中正、4者連続本塁打となる豪快アーチ

DAZNベースボールのXより









開幕ダッシュどころじゃない



万波中正 4者連続となる特大弾🌈

※先頭打者からの4者連続弾はNPB初の大記録㊗



⚾️日本ハム×オリックス

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【了】