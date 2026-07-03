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ロサンゼルス・ドジャースは、デトロイト・タイガースのタリク・スクーバル投手の獲得候補として注目されている。しかし、実際にはトレード期限で大型補強に動かず、ニューヨーク・ヤンキースが獲得する可能性が浮上した。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のジョセフ・ランダッツォ記者が言及した。



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ドジャースは多くの人が考えているほどスクーバル獲得に本腰を入れていない可能性がある。アンドリュー・フリードマン編成本部長は、次世代の生え抜き選手の成長を妨げるような動きに慎重になるかもしれない。











確かにスクーバルが大谷翔平選手や山本由伸投手らと先発ローテーションを組めば、圧倒的な戦力を擁することになる。しかし、ドジャースにはブレイク・スネル投手とタイラー・グラスノー投手の復帰も考えられるため、補強に動かないことも考えられるだろう。



もしドジャースがスクーバルの獲得に動かないのであれば、同様に獲得候補だとされているヤンキースにとって追い風となる。



注目の集まるドジャースの動向について、ランダッツォ氏は「もしこれが事実なら、スクーバルを獲得する最大の脅威は消え去ったことになる。ヤンキースよりもはるかに充実したファームシステムを持つドジャースが積極的に動いていると見なされれば、最有力候補となっただろう」と言及した。





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