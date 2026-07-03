







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間1日終了時点で、2位のサンディエゴ・パドレスに12ゲーム差をつけナリーグ西地区首位を快走している。ワールドシリーズ（WS）3連覇へ向け順調に見える中、トレード期限で更なる上積みを目指す可能性もありそうだ。米メディア『アスロンスポーツ』が報じた。



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同メディアは「ドジャースの先発ローテは全体としては好成績を収めているものの、故障者の存在や投球内容のばらつきを考えると、補強が優先課題となる可能性がある。MLB.comのマーク・フェインサンド記者は先日、最大の補強ポイントは先発だと指摘した」としつつ、「ドジャースが常に求めているものが一つあるとすれば、それは先発の層の厚さだ。今季、既に5人の投手が70イニング以上を投げているとはいえ、チームは先発陣がいかに故障しやすい存在かを熟知している」という同記者の見解を紹介。











続けて、「ドジャースは昨季のトレード期限では比較的静かな動きにとどまったとはいえ、大型トレードや球界屈指のスター選手を獲得する球団としても知られている。大谷を筆頭に、チームは球界最高クラスのスター選手の獲得をためらったことはない」と記している。



ドジャースはデトロイト・タイガース所属のタリック・スクーバル投手をはじめ、複数の有力先発の獲得噂が立っているが、今後どのような動きを見せるか注目だ。



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