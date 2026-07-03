日常の喧騒を忘れ、心身を深く癒したいと願うあなたへ。京都府京田辺市の豊かな自然の中に、驚くべき新体験が誕生しました。それは、サウナと日本の伝統的なお茶「玉露」が織りなす、これまでにない「玉露サウナ」。一体どんな体験が待っているのでしょうか？この記事では、五感で「ととのう」極上のリフレッシュ体験の魅力に迫ります。

京都の自然と玉露が織りなす新感覚サウナ

古くから全国有数の玉露の産地として知られる京都府京田辺市。この地で、五感を解き放つ新しいサウナ体験が「ウッドデザインパーク京都-彩-」で始まりました。私がこの情報を目にした時、「玉露とサウナ？どんな組み合わせだろう！」と、その意外性と独創性に心を奪われました。

「玉露サウナプラン」は、ただ汗を流すだけでなく、地域の特産品である玉露の香りや味わいを存分に楽しめる、まさに“五感でととのう”贅沢なプランです。森の静けさに包まれたアウトドアサウナで、お茶の優しい香りが広がり、サウナで十分に温まった後は、キンと冷えた玉露のオリジナルドリンクで喉を潤す……。これこそが、ウッドデザインパーク京都-彩-が提供する、今までにない「玉露サウナ」の世界です。

京田辺市で育まれる玉露は、茶葉に覆いをかけて日光を遮りながら育てることで、独特の深い旨みと甘み、そして豊かな香りを引き出す、非常に手間暇のかかるお茶です。この地域の自然と、生産者さんの熟練の技術が織りなす芸術品ともいえる玉露が、なんとサウナに融合するのです。

五感を刺激する「玉露ロウリュウ」の香り

サウナ好きにはおなじみの「ロウリュウ」ですが、このプランではなんと水出しした玉露を使ったロウリュウ水が用意されています。熱したサウナストーンに玉露水をかけると、たちまちサウナ室全体に、お茶の清々しくも奥深い香りが広がります。

この香りは、まるで森林浴と茶畑の散策を同時に楽しんでいるかのよう。心身ともにリラックスでき、普段のサウナでは味わえないような、深く穏やかな「ととのい」体験が期待できます。私が一番体験してみたいのも、この玉露ロウリュウの香りの広がりです！

サウナ後の至福！特製玉露ドリンクでクールダウン

サウナでたっぷり汗をかいた後に何より嬉しいのが、冷たいドリンクですよね。玉露サウナプランでは、サウナ後にぴったりの玉露を使ったオリジナルドリンクが用意されています。

玉露レモネードや玉露白ブドウスカッシュなど、その日の気分や体調に合わせて選べるラインナップ。玉露の繊細な旨みと爽やかなフルーツの組み合わせは、身体の芯からリフレッシュさせてくれることでしょう。まさに「ととのい」の極致と言えるのではないでしょうか。

手ぶらで気軽に！充実のレンタルサービス

「サウナは好きだけど、水着を持ってないから…」と諦めていた方もご安心ください！このプランでは、なんとサウナ水着のレンタルも可能（有料）。コテージやホステルの宿泊プランに気軽に組み合わせられるので、準備の手間を気にせず、ふらっと訪れて非日常体験を満喫できるのが嬉しいポイントです。

ウッドデザインパーク京都-彩-とは？

この素晴らしい体験を提供する「ウッドデザインパーク京都-彩-」は、2026年5月23日にグランドオープンしたばかりのアウトドア施設です。京田辺市の豊かな自然に抱かれ、宿泊施設だけでなく、日帰りBBQ、キャンプ、カフェ、クラフト体験、そして今回ご紹介したサウナなど、多彩なアクティビティが楽しめる“アウトドアのテーマパーク”として、注目を集めています。

運営するのは愛知県名古屋市に本社を置くウッドデザインパーク株式会社。自然との調和を大切にし、訪れる人々に非日常の癒しを提供することを目指しているそうです。森の空気を肌で感じながらサウナで汗を流し、玉露の香りに包まれるひととき。日々の喧騒から離れ、心と身体をゆるめる、そんな特別な時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。

玉露サウナプランの詳細と利用方法

この魅力的な玉露サウナプランは、ウッドデザインパーク京都-彩-の宿泊プランに組み合わせて利用できます。料金については具体的な記載はありませんが、宿泊とセットでこのユニークな体験が楽しめることを考えると、非常に価値のあるオプションと言えるでしょう。

＜体験内容＞

アウトドアサウナ利用

玉露ロウリュウ（水出し玉露ボトル500ml付き）

サウナ水着レンタル対応あり（有料）

＜利用可能時間＞

15:30〜16:30

17:00〜18:00

18:30〜19:30

20:00〜21:00

翌日9:30〜10:30

翌日11:00〜12:00（※6枠目希望の場合、11時までに客室のチェックアウトが必要）

ご予約や詳細については、公式サイトをご確認ください。

施設概要とアクセス

施設名: ウッドデザインパーク京都-彩- 所在地: 〒610-0343 京都府京田辺市大住竜王谷9-1 施設内容: 宿泊、日帰りBBQ、キャンプ、カフェ＆バー、アウトドアサウナ、クラフト体験、遊具、展望デッキ、焚き火、ハイキングなど

＜アクセス＞

JR学研都市線「大住駅」から徒歩約25分

近鉄京都線「新田辺駅」より京阪バス乗車、「大住ヶ丘西」バス停下車後徒歩約10分

枚方東インター・八幡東インターから約14分

最後に

玉露の町・京田辺で体験できる「玉露サウナ」。地域の特産品とアウトドア体験が見事に融合した、まさに唯一無二の魅力的なプランです。五感をフル活用して、京都の自然と玉露の奥深さを感じてみませんか？きっと、心も体もリフレッシュし、忘れられない思い出になることでしょう。私も近いうちに、この香りの楽園を訪れてみたいと強く思っています。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。