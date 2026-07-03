夏の熱帯夜、シャワーだけでは「夏冷え」や疲労は溜まる一方…と感じていませんか？実は、湯船に浸かってクールダウンする「ひんやり温活」が、夏の快眠に欠かせないんです。この記事では、私が試して驚いた【エプソピア バスソルト×ハッカ精油セット】の魅力と、快適な夏の過ごし方を徹底解説！

真夏の夜の救世主！新習慣「ひんやり温活」のススメ

じとじととまとわりつくような暑さ、寝苦しい熱帯夜…今年の夏も、そんな悩みに頭を抱えている方は多いのではないでしょうか？ 冷房をつけっぱなしにして寝たり、シャワーだけで済ませたりと、ついつい体を冷やしがちですよね。でも、実はその「夏冷え」こそが、夏バテや疲労の原因になっているかもしれません。

そんな現代人の悩みに寄り添い、真夏の夜を快適にするための新提案が、今回私が注目した 「ひんやり温活」 です。一見矛盾しているようにも思えるこの言葉の裏には、夏のバスタイムを劇的に変える秘密が隠されていました。

バスタイムが極上のリフレッシュタイムに

今回ご紹介するのは、エプソピアの 「バスソルト 45回分 600g ＆ ペパーミント（ハッカ） 精油 10ml セット」 。このセットが、まさに「ひんやり温活」を叶えるキーアイテムなんです。

夏の疲れた体をシャワーだけで済ませるのはもったいない！ 湯船に浸かることで、冷房で冷え切った体を芯から温め、血行を促進して疲労回復を促す。そして、お風呂上がりの体に、あの清涼感あふれる香りがふわりと広がる…想像するだけで、夏の夜の質がぐんと上がりそうですよね。

なぜ「ひんやり」なのに「温活」？エプソピアのバスソルトの秘密

「温活」というと冬のイメージが強いですが、夏こそ冷え対策が重要。この「ひんやり温活」の要となるのが、 『エプソピア』のバスソルト です。瀬戸内海産100%の完全無添加の塩化マグネシウムでできています。

瀬戸内海産100%！エプソピア バスソルトの実力

爽快感の決め手！ペパーミント（ハッカ）精油でクールダウン

湯冷めしにくい温浴効果で血行を促進し、冷えやだるさを和らげ、心身のめぐりをサポートしてくれます。マグネシウムは肌からも吸収されると言われており、夏の疲労回復にも一役買ってくれるでしょう。「お風呂に塩を入れると風呂釜が傷むのでは？」と心配になりますよね。でも、エプソピアは特殊製法により、風呂釜を傷める原因となる塩分（ナトリウム）を99.5%以上も取り除いているんです！ だから、追い焚きもOK、残り湯を洗濯に使うことも可能。これなら、忙しい毎日でも気兼ねなく使えますね。

そして、「ひんやり」の部分を担うのが、セットに含まれるペパーミント（ハッカ）精油です。

ハッカ精油で爽快クールダウン

湯船に数滴垂らせば、お風呂全体に清涼感あふれる香りが広がり、まるで高原の風が吹き抜けるような爽やかさ。この香りが、夏の寝苦しい夜のモヤモヤとした気分を吹き飛ばし、心身をリフレッシュさせてくれます。温まった体で湯船から上がり、ハッカの香りに包まれながら扇風機の風にあたる…考えただけで最高のクールダウンですよね。

今だけ！見逃せないお得なキャンペーン情報

こんな魅力的な「ひんやり温活」セット、ぜひ試してみたいと思いませんか？なんと、現在とってもお得なキャンペーンが開催されているんです！

期間限定！セットが20%OFFになるチャンス

エプソピア楽天市場店では、2026年7月4日（土）20:00から7月11日（土）01:59まで開催される「楽天お買い物マラソン」に合わせて、この 『エプソピア（600g）＆ハッカ精油（10ml）セット』が20％OFFになる特別クーポンを配布中です。

バスソルト 45回分 600g ＆ ペパーミント（ハッカ） 精油 10ml セット2,480円（税込）クーポン利用で

さらに、「楽天お買い物マラソン」期間中にエントリー＆ショップ買いまわりをすれば、ポイントが最大10倍になるチャンスも！ 賢くお得に手に入れるなら、この機会を見逃す手はありませんよ！

あなたも「ひんやり温活」で夏の夜を変えてみませんか？

今年の夏は、ただ暑さをしのぐだけでなく、体の内側からしっかりケアして、質の高いリフレッシュタイムを過ごしませんか？ エプソピアのバスソルトとハッカ精油の組み合わせが、あなたの夏の夜をより快適で充実したものに変えてくれるはずです。

快適な夏を過ごすための新習慣を始めよう

ぜひこの機会に、新しい夏の習慣「ひんやり温活」を始めてみてくださいね！

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。