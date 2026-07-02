







埼玉西武ライオンズ 最新情報



2日のプロ野球公示で、埼玉西武ライオンズは長谷川信哉選手を一軍登録から抹消した。







サッカーW杯全試合をライブ観戦できるのはここだけ！

今だけお得なキャンペーン実施中の［PR］







長谷川は、2020年育成ドラフト2位指名を受け敦賀気比高から入団。攻守に高い身体能力を活かしたプレーで徐々に出場機会を増やし、昨季は132試合出場と一気に飛躍。



迎えた今季、ここまで68試合出場して打率.286、9本塁打、30打点、6盗塁と好成績をマーク。内外野をこなせるユーティリティー性も評価されてレギュラーを掴んだ。



交流戦では、16試合に出場し12球団トップの打率.367と素晴らしい成績を記録。育成出身選手として史上初となる交流戦での最優秀選手（MVP）にも輝いた。



だが、前日となる7月1日の福岡ソフトバンクホークス戦でスイング時に左手を痛め、無念の抹消となった。



西武は現在4連敗中。リーグ戦再開後11戦で3勝8敗と勢いを失い、約1か月ぶりに首位の座から陥落している。



チームの真価が問われる夏場の戦いとなりそうだ。





【関連記事】















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】