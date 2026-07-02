子どもたちの間で爆発的な人気を誇るインターネット発のミームキャラクター「イタリアンブレインロット」の遊べる絵本第2弾『ザビャンのブレインロット学校 まちがいさがしBOOK』を、7月9日に発売する。第1弾も3回目の重版が決定し、今作とあわせて5万部を突破した。

本書はYouTubeやTikTokで活躍し、大ヒット曲『トゥントゥントゥンサフールに恋している』を生み出したザビャン氏の解釈に基づいて描かれた「ブレインロット学校」が舞台。大好評の第1弾「絵さがし」に続く第2弾のテーマは「まちがいさがし」。

初登場キャラも大量に追加され、総勢200体以上の人気キャラクターが教室を飛び出し大暴れする。フードコートで職業体験をしたり、夏祭りに行ったり、女子会をしたり。レアな衣装や私服姿も楽しめるとのこと。

学生設定の図鑑ページも充実しており、子どもが夢中になれる一冊となっている。さらに、ここでしか手に入らない人気キャラたちの特製シールつき。価格は1,485円。

※本書は、ミームとして認知されているイタリアンブレインロットの世界観を、著者の解釈に基づき表現したものであり、登場するキャラクターの権利を主張するものではありません