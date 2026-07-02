週末、家族みんなで何しよう…そんな悩み、もう古いかもしれません！2026年、愛知の「ららぽーと名古屋みなとアクルス」で、ショッピングモールがまるごと巨大なスポーツエンターテインメント空間になる「Aichi Go Too! Sports Fes.」が初開催されます。この記事を読めば、想像を超えるFIBA国際大会の興奮と、年齢を問わず誰もが夢中になれる14種もの体験コンテンツの全貌がわかりますよ！私もそのスケール感に思わず声を上げてしまいました。

ららぽーとが熱狂の舞台に！「Aichi Go Too! Sports Fes.」の全貌

2026年10月、愛知県名古屋市に誕生する「Aichi Go Too! Sports Fes.」は、単なるスポーツイベントではありません。これは、地域全体を舞台にした「体験」「交流」「回遊」を核とする、まさに新時代の地域共創フェスティバルです。単にスポーツを「観る」だけでなく、「自分も参加できる」、そして地域全体を「探検できる」という、これまでのイベントの常識を覆すような仕掛けが満載です。

世界レベルの興奮！3x3バスケットボール国際大会

東京2020、そしてパリ2024五輪で正式種目に採用された「3x3（スリー・エックス・スリー）」。3人制バスケットボールとして、いま世界で最も熱いアーバンスポーツとして注目を集めています。

このフェスでは、国際バスケットボール連盟（FIBA）と連携し、なんと国際大会が開催されます！700席を超える特設会場が設置され、選手たちの息遣いが聞こえてきそうな距離で、世界レベルのプレーを間近で体感できます。コートと観客席の近さからくる迫力とスピード感は、本当に貴重な体験になるはずです。スポーツバーで観戦するのとはひと味もふた味も違う、本物の興奮を味わえることでしょう。

観るだけじゃない！14種目のスポーツ体験で新しい自分を発見

「スポーツはちょっと苦手で…」そんな方もご安心ください！このフェスの真骨頂は、誰もが楽しめる参加型コンテンツの充実ぶりです。ストリートカルチャーから生まれたダブルダッチ、ブレイキン（ブレイクダンス）、パルクールといったアクロバティックなものから、新感覚のラケットスポーツ「パデル」、3人制サッカー「3x3 FOOTBALL」まで、なんと14種目ものスポーツが体験できます。

年齢や体力を問わず楽しめるよう工夫されているので、ご家族みんなで、あるいは友人と誘い合って、これまで体験したことのないスポーツに挑戦してみてはいかがでしょうか？もしかしたら、このフェスであなたの「新しい趣味」が見つかるかもしれませんよ！

スマホ片手にららぽーとを冒険！公式LINE連動型スタンプラリー

フェスの会場となる「ららぽーと名古屋みなとアクルス」を丸ごと楽しむための仕掛けが、公式LINE「Go Too! Fun」を活用した会場周遊スタンプラリーです。1階から3階、そして屋外スペースに点在する様々な体験コンテンツを巡り、公式LINE上でデジタルスタンプを集めます。

複数のコンテンツを体験した方には、なんとオリジナル記念品がプレゼントされるとのこと！これは、スマホ片手に宝探し気分で施設全体を回遊する、まさに「まちをカラフルに」する体験型エンターテインメント。子どもはもちろん、大人も夢中になってしまいそうですよね。

イベントの最新情報も配信されるので、ぜひ今から登録しておきましょう！

「Aichi Go Too! Sports Fes.」開催概要

「Aichi Go Too! Sports Fes.」は、Go Too Group株式会社が掲げる「ワクワクで、まちをカラフルに。」というグループビジョンを体現する、まさに旗艦プロジェクトです。地域経済の活性化、次世代育成、多様性理解、観光促進など、多岐にわたる目標を掲げています。

Aichi Go Too! Sports Fes.2026年10月10日（土）・11日（日）三井ショッピングパーク ららぽーと名古屋みなとアクルス（愛知県名古屋市港区港明2丁目3番2号）Go Too Group株式会社、トヨタカローラ名古屋株式会社、トヨタカローラ愛知株式会社、ネッツトヨタ中部株式会社、トヨタGo Tooサービス株式会社、アイナレンタリース株式会社、株式会社モーセ愛知県、愛知県教育委員会、名古屋市、名古屋市教育委員会、一般社団法人名古屋スポーツコミッション

注意事項

一部、有料観覧席および有料体験コンテンツがあります。

飲食や物販代金は別途必要です。

雨天中止となる場合や、内容・時間などが予告なく変更される場合があります。

地域と未来を紡ぐGo Too Groupの挑戦

この大規模フェスの背景には、Go Too Groupの大きな変革と、地域への強いコミットメントがあります。同社は2026年7月に「Gホールディングス」から「Go Too Group」へと社名を変更。「モビリティを起点にスポーツ、食、文化の領域へ事業を拡げ、カーライフを彩る多彩な体験価値を提供することで、地域の人々が新たな一歩を踏み出すきっかけをつくる『走り出す人を応援する会社』へと進化する」と表明しています。

「Aichi Go Too! Sports Fes.」は、この新しいビジョンを地域に届ける具体的な「場」として企画されました。スポーツ、地域文化、商業施設、行政、企業、教育機関が一体となって連携し、地域に根づく「レガシー」を育む。これこそが、同社が目指す長期的な地域共創の第一歩なのです。

Go Too Group株式会社 常務取締役の後藤善人氏は、このイベントについて次のように語っています。

「本イベントは、単なるスポーツイベントではなく、民間主導による地域共創モデルを愛知で実装する取り組みです。愛知に根を張る企業として、地域の賑わいや熱量を次の世代に残る価値へと育てていくことが、私たちの責任です。本イベントを第一歩に毎年継続開催し、30年後も『この地域にGo Too! Groupがあって良かった』と言っていただける存在を目指してまいります。」

この言葉から、彼らが単なる一過性のイベントではなく、30年先を見据えた持続可能な地域づくりを本気で考えていることが伝わってきます。地域の未来を担う企業としての、揺るぎない覚悟を感じずにはいられません。

Go Too Group株式会社 会社概要

2026年10月、愛知で未来を体感しよう！

Go Too Group株式会社〒460-0017 名古屋市中区松原1丁目6番2号後藤 善午1965年7月（後藤本社株式会社として）愛知県のトヨタ自動車販売会社などを傘下に持つホールディングカンパニー

「Aichi Go Too! Sports Fes.」は、スポーツの枠を超え、地域全体を巻き込む壮大な地域共創プロジェクトです。FIBA連携の国際大会で世界のトップアスリートのパフォーマンスに酔いしれるもよし、14種類ものスポーツ体験で新しい自分を発見するもよし、LINEスタンプラリーでららぽーとを遊び尽くすもよし。誰もが自分なりの「ワクワク」を見つけられるはずです。

2026年10月10日・11日は、ぜひ愛知の地に足を運び、この新しい時代の幕開けを体感してください。今からスケジュール帳にメモをして、この特別な2日間を心待ちにしましょう！このフェスが、愛知のまちに、そして私たちの心に、どんな彩り豊かな未来をもたらしてくれるのか、私も今から楽しみでなりません。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。