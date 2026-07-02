「毎日がもっと快適だったら…」そう願うあなたへ。巷で話題の一般医療機器リカバリーウェア「LUXATH（ラグザス）」をご存知ですか？お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏さんが「ゴイゴイスー！」と絶賛するその秘密を、この記事では深掘りします。なぜラグザスが選ばれるのか、その驚きの効果と魅力に迫り、あなたの日常が変わるヒントをお届けします。

「ゴイゴイスー！」でおなじみ！ダイアン津田さんが語る快適な日常

ブランドアンバサダー就任の背景

誰もが一度は耳にしたことがある「ゴイゴイスー！」。その代名詞を持つダイアン津田さんが、高機能ウェアブランド「LUXATH（ラグザス）」、そして「Reboon（リブーン）」のブランドアンバサダーに就任されたという、なんとも“ゴイゴイスー”な話題が飛び込んできました！

「なぜダイアン津田さん？」そう思った方もいらっしゃるかもしれませんね。でも、この人選、実は非常に納得感があるんです。

津田さんはテレビやSNSで幅広い世代から愛され、その親しみやすく明るいキャラクターは、まさに「毎日を快適に過ごす」というLUXATHとReboonのブランドコンセプトにぴったり。ユアーショップは、津田さんの代名詞「ゴイゴイスー」をキーメッセージ「ラグザスでゴイゴイスー！ 」「ラグザス、ええやん」として、商品の魅力をより身近に感じてもらえるようなプロモーションを展開していくとのこと。私もこのニュースを聞いて、思わず「ゴイゴイスー！」と叫びたくなりました！

WEB動画「ラグザスでゴイゴイスー！」も公開！

2026年7月1日からは、津田さん出演のWEB動画「ラグザスでゴイゴイスー！」が公開されます。津田さんならではのユーモアとLUXATHブランドの魅力がどのように融合するのか、今から楽しみでなりません。この動画は、各種SNSやECサイト、店頭サイネージなど、様々な場所で展開されるそうなので、ぜひチェックしてみてくださいね。私も早速視聴して、津田さんの「ゴイゴイスー！」で日々の疲れを吹き飛ばしたいと思います！

【LUXATH（ラグザス）】着るだけで整う！注目の「一般医療機器」ウェア

まずは、高機能ウェアブランド「LUXATH（ラグザス）」からご紹介しましょう。

「一般医療機器」がもたらす信頼感

LUXATHが他の機能性ウェアと一線を画すのは、「一般医療機器」として展開されている点です。これには本当に驚きました！「一般医療機器」と聞くと、なんだか敷居が高いように感じるかもしれませんが、これは国の厳しい基準をクリアしている証。私たちが安心して使える、その品質の高さを示していると言えるでしょう。

「りらいぶ加工」と「機能性セラミック生地」の力

LUXATHの核となるのは、「りらいぶ加工」と独自の機能性セラミック生地の組み合わせ。「りらいぶ加工」とは、生地に特殊な技術を施すことで、私たちの体をより良い状態へと導くサポートをする加工技術です。これに機能性セラミック生地が加わることで、着るだけで、まるで体の中からじんわりと温められているような、そんな快適さを期待させてくれます。

あなたの毎日を快適にするラインナップとコスパ

ラインナップも豊富で、日常使いしやすいインナーやスパッツから、リラックスタイムに最適なルームウェアやパジャマまで揃っているのは嬉しいポイント。私が注目したのは、まさに「着るリカバリーウェア」としての可能性です。日中の活動で疲れた体も、夜のリラックスタイムにLUXATHを着るだけで、翌朝にはスッキリと回復している、そんな未来を想像するとワクワクしますね。忙しい現代人にとって、手軽に体のケアができるというのは、まさに画期的なのではないでしょうか。

具体的な価格は公開されていませんが、LUXATHが「一般医療機器」であり、「りらいぶ加工」という特別な技術が施されていることを考えると、一般的なインナーやルームウェアとは一線を画す存在であることがわかります。これは単なる衣類ではなく、日々の健康や快適な暮らしへの「投資」と考えるべきでしょう。毎日着るだけで体の調子を整えられるなら、その価値は計り知れません。疲労回復やリラックス効果を考えると、長期的に見ればコスパは非常に高いのではないでしょうか。

【Reboon（リブーン）】ドンキで手軽に体験！身近な高機能ウェア

続いては、より身近な場所で手に入る「Reboon（リブーン）」シリーズをご紹介します。Reboonは、PPIHグループ（ドン・キホーテ、UNY、長崎屋など）の専売ブランドとして展開されているのが特徴です。

りらいぶ加工をより身近に！

Reboonの目的は、LUXATHと同様に「りらいぶ加工」を採用した商品を、より多くのお客様に届けること。ドン・キホーテをはじめとする、全国500店舗以上で販売されているというのは、その手軽さが魅力的ですよね。

身近な店舗で「りらいぶ」を体験！

LUXATHが「一般医療機器」としての価値を提供する一方で、Reboonは日常的に利用しやすい価格帯で、りらいぶ加工の効果を体験できるブランドだと推測できます。ドン・キホーテやUNY、長崎屋といった、全国展開する身近な店舗で手軽に購入できるため、「まずは試してみたい！」という方にはぴったりの選択肢でしょう。買い物のついでにフラッと立ち寄って、手に取ることができるのは大きなメリットです。

店頭では、津田さんが登場する販促物も展開されているとのこと！実際に商品を見ながら、「ゴイゴイスー！」な気分を味わえるかもしれませんね。

株式会社ユアーショップ：快適な未来を創造する企業

今回の高機能ウェアブランド「LUXATH」と「Reboon」を展開しているのは、兵庫県尼崎市に本社を構える株式会社ユアーショップです。

EC事業、商品企画、OEM開発、法人向け販売に加え、AI関連事業まで手掛けるなど、多角的に事業を展開されていることに驚きました。同社は「りらいぶ加工監修のもと新たな商品開発を推進し、お客様の日常に新たな価値を提供してまいります」とコメントされており、今回のブランドアンバサダー起用を機に、機能性ウェア事業をさらに強化していく姿勢がうかがえます。「毎日を快適に過ごす」というコンセプトは、現代社会で忙しく過ごす私たちにとって、本当に重要なテーマです。ユアーショップの今後の商品開発にも大いに期待したいですね。

まとめ：「着るセルフケア」で毎日を「ゴイゴイスー！」に！

代表取締役 西村 直也〒660-0805 兵庫県尼崎市西長洲町1-3-20 YSビルディング

今回のダイアン津田さんブランドアンバサダー就任は、単なる芸能人起用にとどまらない、LUXATHとReboonが提供する「快適な日常」へのメッセージだと感じました。

：一般医療機器という信頼性と「りらいぶ加工」で、質の高いリカバリーを求める方へ。：身近な店舗で「りらいぶ加工」を手軽に体験したい方へ。

どちらのブランドも、忙しい現代人が手軽に体のケアをできる「着るセルフケア」として、私たちの生活を豊かにしてくれる可能性を秘めています。この機会に、ぜひLUXATHやReboonのウェアを試して、津田さんのように「ラグザスでゴイゴイスー！ 」と叫べるような、快適な毎日を送ってみませんか？

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。