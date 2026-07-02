セイワは6月、放射冷却素材「Radi-Cool(ラディクール)」生地を採用した車種専用ワンタッチサンシェードの新モデルを、Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングで発売した。

ラインナップ

同社初となる「傘型ワンタッチタイプ」の車種専用モデルで、傘のようにパッと開くだけで装着できる。各車種のフロントガラス形状に合わせた専用設計により、窓に隙間なくぴったりフィットする。

専用設計でぴったりフィット

ラインナップは、アルファード/ヴェルファイア(40系)専用と、ノア/ヴォクシー(90系)専用(セレナ(C28)対応)の2種類。

太陽光の反射と放射冷却を同時に行う高遮熱な放射冷却素材「Radi-Cool」生地と、チタン銀コーティング層と遮熱層の2層構造でコスパに優れた「チタン銀コーティング」生地の2タイプを用意した。いずれも遮光率100%・UVカット率100%を確保し、夏の車内温度の上昇を抑える。

「Radi-Cool生地タイプ」(5,980円)は、遮熱率60%で、サンシェード未使用時と比較してダッシュボード表面温度を最大33.4℃低減する高い遮熱効果が特徴のモデル。

「チタン銀コーティング生地タイプ 」(4,480円)は、遮熱率58%で上位モデルと同等の遮光率100%・UVカット率100%を確保している。