ソフトバンクは1日、育成の北斗（大山北斗）投手と支配下選手契約を締結したと発表した。背番号は『43』に決定。

北斗は球団を通じて「誰よりも応援される投手になって、自分のピッチングを貫き通して抑えますので、今後とも熱い応援のほどよろしくお願いします」とコメント。

北斗は25年育成8位でソフトバンクに入団。1年目の今季ここまでファーム・リーグで7試合・39回1/3を投げ、2勝0敗、防御率1.37の安定した成績を残していた。