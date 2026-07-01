







千葉ロッテマリーンズ 最新情報



千葉ロッテマリーンズの井上広大は1日、ファーム・リーグのオイシックス新潟アルビレックスBC戦に「6番・左翼」で先発出場。同試合では4回に2点本塁打を放つなど、2安打3打点の活躍を見せた。







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ロッテは0-0で迎えた2回、無死一、三塁で6番・井上に打席が回る。











すると相手先発・井口和朋のストレートを右翼前に運び、先制タイムリーヒットを放った。



さらにロッテが2-0でリードして迎えた4回、無死一塁で打席が回ると、再び井口のストレートを捉える。打球はバックスクリーンに飛び込む今季4号2点本塁打となり、ロッテが4-0とした。



その後もロッテは7回まで毎回得点を奪い、10-5で勝利。井上は4打数2安打3打点の成績だった。



井上は昨季まで阪神タイガースでプレーし、2025年の現役ドラフトでロッテに移籍。



今季、ファームでは28試合に出場し、打率.290、4本塁打、19打点と好成績をマーク。一方、一軍では26試合出場で打率.151、3本塁打、6打点と苦戦している。



6月29日に登録を抹消された井上だが、この日の活躍を足がかりに再昇格を目指したいところだ。























【動画】このパワー！井上広大の4号バックスクリーン弾がこちら



DAZNベースボールの公式Xより













最短で戻ってみせる



井上広大 甘い球を一閃

先制打からの4号2ラン



⚾️オイシックス×ロッテ（ファーム）

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【了】