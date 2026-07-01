







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、1日（日本時間2日）に予定されていたオークランド・アスレチックス戦での先発登板を回避することになった。次回登板はサンディエゴ・パドレスとの連戦中に延期され、球団は休養面を考慮した判断を下したようだ。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のノア・カムラス記者が言及した。



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大谷は今季、投手として歴史的な好スタートを切っていた。開幕からの先発10試合では、61回を投じて防御率0.74を記録。しかし直近ではやや苦しんでおり、ここ3試合の先発登板では18回2/3を投じて自責点9を許している。











最近の不調については、いくつかの要因が挙げられている。大谷はこの1か月ほど右手にマメを抱えており、大谷本人とデーブ・ロバーツ監督は影響を否定しているものの、結果を見る限り無関係とは言い切れない状況だ。



さらに、大谷は6月10日（同11日）の試合で途中交代し、翌戦を欠場する原因となった膝の故障も抱えている。ロバーツ監督は大谷の膝がまだ100％ではないと話しており、それが投球内容に影響している可能性もある。



今回の登板延期についてカムラス氏は「ロバーツ監督によると、大谷はオールスター前にあと2試合の先発登板を行う予定だ。今回の延期によってその計画に変更はないが、彼に追加の休息を与えることができる」と言及した。





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