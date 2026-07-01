『FIFAワールドカップ2026』の決勝トーナメント1回戦（ラウンド32）でブラジルに1－2で敗れ、大会を去ることになった日本代表。初めて出場したワールドカップ（W杯）の舞台で1得点1アシストを記録して攻撃を牽引したMF中村敬斗が試合翌日、世界最高峰の舞台がもたらした衝撃の大きさと今後に向けた決意を語った。

初めて挑んだ世界最高峰の舞台について、中村は「最初はワクワクが大きかった」としつつ、日々を過ごす中で「W杯にかけている選手の多さというのは理解できましたし。4年に一度のW杯がどれだけデカいのかっていうのは痛感しました」とコメント。ピッチ内外で大会の重圧や他国選手の執念を肌で感じたことで、W杯という舞台が持つ計り知れない大きさを深く認識したことを明かした。

ベスト32での敗退という結果に悔しさは滲むが、中村は「昨日の負けをずっと悔やんでもしょうがないし、結果は変えられない。次に向かって進むしかないので。まずは自分の日頃の環境レベルを上げる。それしかないかなと思っています」と主張。その視線はすでに次へと向いている。敗戦の痛みを引きずるのではなく、個の力を引き上げる糧にする構えだ。

強豪国の選手たちが日常的に欧州最高峰の緊張感の中でプレーしている現実を踏まえ、「練習から緊張感あるところ」など、より高いレベルに身を置く必要性を痛感。「個の成長」が日本代表の強化に直結するという強い自覚を持ち、中村は再び厳しい競争へと身を投じる覚悟を口にした。

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