リーチゼムが運営する占いサイトのziredは、「2026年7月運勢ランキング」を発表した。

2026年7月運勢ランキング

12位「水瓶座」

12位は水瓶座

何事も決まり通りに、慎重に進めたい1か月。工程を飛ばしたり、上司の確認を受けないまま作業を進めることはやめて正解です。

新たなプランの作成をするならば、情報を多く集め、その情報が本物かを確認して活用を。

テストも、回答欄の間違い等に注意して受けましょう。

また「目的を明確にする」ことも重要。目的がはっきりすればするほど、お金が味方します。逆に、気分やその場のノリで使うと散財しやすいので注意が必要です。

恋愛も、相手の気持ちや状況を確認しながら、慎重に進めて。共通の友人等、周りの人からも情報を集めながら進むと良いでしょう。

11位「蟹座」

11位は蟹座

創作やイメージ力を要する、クリエイティブな仕事が完成しやすい時。学生さんならば、夏休み前に、課題が良い形で提出できる可能性もあります。

うまく完成させるコツは、細部までこだわることと、実用性を気にしすぎないこと。蟹座さんが、心の底から表現したいものを表現できればOKと心掛けましょう。

また、休む時にはしっかり休むと、良い仕事・作業がしやすくなります。

恋愛面は、復活愛や昔の憧れに縁あり。元サヤに戻る可能性が高いだけではありません。

「あの人素敵」と思っているうちに、他の誰かと付き合いだした、元・憧れの人と付き合える可能性もあります。

10位「魚座」

10位は魚座

周りの変化の波に乗っていきたい時期。少し、のんびりしたい気持ちは封印して、周りのペースに乗ることを意識しましょう。

うまくいけば、仕事面では臨時ボーナスが出るような成果を出せる見込み。学生さんならば、内申が上がったり、推薦書に書けるような結果を出す可能性もあります。

恋愛に関しては、復活愛や仲直りにツキのある時。少し恋人と気まずい関係になっていたならば、ここで魚座さんから話しかけて正解。

難しければ、共通の友人に助けを求めると良いでしょう。

お金は、周りのために使いすぎず、貯めて。特に魚座さんに甘えて、借りパクするような人には、おごったりもしないで。

手に入れたお金は、将来の自分へのプレゼントと意識しましょう。

9位「蠍座」

9位は蠍座

動くことにツキのある時期。最新スポットに出掛けたり、人に会ったりする回数を増やしましょう。そこから蠍座さんが感じたこと、得た情報が後々役立つはずです。

仕事面では「これ、やりたいな」とだいぶ昔に憧れた何かに、関わる気配。1つの工程が終わるごとに、きちんと確認や振り返りをすれば、順調に進むでしょう。

若干多忙にはなりますが、家族やパートナー、恋人と過ごす時間もしっかり確保して。中が深まるだけでなく、金銭的援助や耳寄りな情報が入ることも期待できます。

シングルさんには再婚や復活愛、久々の再会からの交際といったチャンスもある時です。

8位「山羊座」

8位は山羊座

幼い頃からの夢や、長年の夢のある方はチャンス。その夢と、今のトレンドを両立させる方法を考えましょう。

特に、情報通の人や、リーダーシップをとれる人の力を借りると、実現しやすくなります。

対人面では感情が揺れやすい時期です。周りを観察してから話すことを心掛けましょう。 また、その場の雰囲気でおごることは避けて正解です。

恋愛面では復活愛に縁のある時。また、カップルさんは相手を良く観察すると、スムーズな交際ができるはずです。

いずれにせよ、どう行動して良いか迷った時は、その場のリーダー的存在に頼って。良いアドバイスが得られるでしょう。

7位「牡羊座」

7位は牡羊座

金運に恵まれる時期。貯金もしておきたいところですが、まずは自分に投資するのがおすすめです。

特に、家族や友人と会い、話を聞く時間への投資は惜しまないで。心身のリフレッシュにつながるだけでなく、驚くほどお得な情報や、良い情報が入る見込みがあります。

「仕事や家事の仕方を変えたい」「このままじゃダメな気がする」「もっと自分を高めたい」。こんな、ちょっと大きなお悩みの解決策が見つかる気配です。

他にもエステやジム通い、習い事を始めるのもおすすめ。メイクやファッション、お金に関する1dayレッスンを受けることも、後々役立つはずです。

6位「牡牛座」

6位は牡牛座

夢の実現に向けて、大きな1歩を踏み出せる時。最新情報を取り入れ、裏をとりましょう。周りをスムーズに説得し、動きやすくなります。

対人・恋愛関係は活発に。人脈が広がったり、恋人と会う機会が増えるでしょう。

ただし、古くからの友人や長く付き合っている恋人、パートナーとの接し方には、コツがいる時期。昔のことを持ち出して怒ること、気を使いすぎることは避けましょう。

相手の心に踏み込みすぎず、ライトな関わりを心掛けてOKです。

金運には恵まれる見込み。「今、これにお金を使っておくと、後々楽だな。役に立つな」と思えることに使いましょう。

5位「射手座」

5位は射手座

公私ともに充実する予感。職場では、曖昧だったポジションがはっきりして、すっきりする可能性があります。また、仕事上の良きパートナーが見つかる気配もある時です。

この運を生かすためには、礼儀正しく行動することが大切。初めて取り組むことがあれば、必ず慣れた人に相談しながら進めましょう。

また、誰かの面倒を見ることになった場合は、既存のやり方を見直して。ほんの少し、変えるだけでもスムーズにやりとりできるでしょう。

恋愛面では、友人が強い味方になってくれる見込み。うまくすれば、気になる人との交際がスタートしたり、婚約の話が出たりしそうです。

4位「双子座」

4位は双子座

オンとオフの切り替えを、明確にしたい時期。というのも、オフィシャル面もプライベート面も、両方充実する時期だからです。

どちらも中途半端にせず「この時間は、これに専念！」と意識しましょう。仕事や勉強面で結果が出る、恋愛面でも恋人ができる等、良い変化を招くはず。

特に仕事や勉強の面では、月が後半に進むにつれ、成果が周りの人の目につきやすくなります。褒められるだけでなく、昇進したり、新たな役割を与えられる可能性も大。

大きな仕事だけでなく、出張費の精算等の細かい仕事も着実にこなしましょう。さらに周りからの評価を上げることにつながります。

3位「乙女座」

3位は乙女座

成果の出やすい1か月。取引先から高評価を得る、成績がアップするといったことが起きやすい時期です。長年の夢が叶う方が出てもおかしくありません。

作業や答案、提出書類の見直し、振り返りは慎重にして。また、仕事とプライベートの時間をきっちり分けると、どちらも充実させられます。

結婚や婚約の話は、乙女座さんから切り出して。復活愛も乙女座さんから持ちかけると、実現しやすい時です。

ただし、世話は焼きすぎないで。依存させないことが、良い恋を実現するコツです。

金運は良好。周りの人や恋人に同情して、出費しすぎないようにすると、思い通りに使えます。

2位「天秤座」

2位は天秤座

活躍の場が増える時期。目立つことを恐れず、どんどん活躍しましょう。実績から高い評価を得ることはもちろん、結婚話を持ち込まれる可能性もあります。

書類仕事だけ、ミスや落ちがないか確認しながら進めれば、順調に進むでしょう。

月が後半に進むにつれ「ちょっとのんびりしたい」と思うことが増える見込み。もちろん、心身をいたわる時間をとるのは大切なこと。

心と体の声に従い、良い休憩をとりましょう。近場に出掛けるのもアリです。

ただ、仕事・勉強・地域活動等、あなたが力を入れたい活動に関する情報は、まめに仕入れて正解。後々役立つはずです。

1位「獅子座」

1位は獅子座

仕事も家事も勉強も、スムーズに進むでしょう。そのため、恋愛や友人との時間も割きやすい時期です。

また、お金もあなたの動きを後押しする見込み。欲しかったものを手にできる他、賢く貯めることもできるでしょう。

好調なだけに気を付けたいのが、言葉遣い。言葉が荒くなったり、肝心な事柄を伝え忘れたりしないよう気を付けましょう。

逆に、ていねいな会話ができれば、仲間を増やすことにつながります。

さらなる幸運を引き寄せるには「見直し」を。特に後輩の指導方法、長年獅子座さんが取り組んでいる案件を見直すと、良い発見が得られるでしょう。