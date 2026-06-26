今まで、金利はどの口座へ預けていてもほとんど変わらなかったため、手軽に引き出せる普通預金に入れていた人も多いのではないでしょうか。

しかし、日銀の利上げを受けて、預金金利にも変化が見られるようになりました。今後は、お金の置き場所についても考えていく必要がありそうです。

◆金利上昇局面で取るべきアクションとは？

金利は常に変動しています。上昇局面と下降局面では、取るべき行動も変わってきます。

◆上昇局面

金利が今後も上昇すると考えられる局面では、新たに設定される金融商品のほうが高い金利になる傾向があります。

このような局面では、市場金利に合わせて金利が見直される変動金利型の商品も選択肢の1つになります。

◆下降局面

一方、金利が今後下がると考えられる局面では、新たに設定される商品の金利も低くなる傾向があります。

そのため、現在の金利を維持できる固定金利の商品を活用することも有効です。

◆どんな金融商品に預けるべき？

500万円を全て普通預金に置いておく必要はありません。

生活費など、すぐに使う予定のあるお金は普通預金に残し、それ以外の資金は定期預金や国債などを活用する方法があります。

さらに、ある程度リスクを取れる人であれば、社債や株式投資、投資信託などを組み合わせることも検討してよいでしょう。

とはいえ、金利がいつ上昇から下降へ転じるのかは誰にも分かりません。

そのため、元本を確保したいお金は定期預金や国債などの比較的安全性の高い商品で運用し、余裕資金については投資信託や株式投資などを活用するという考え方もあります。

金利がどう動くかを予測することは難しいものです。周囲の情報に振り回されるのではなく、自分にとって元本を確保したい金額はいくらなのか、どの程度のリスクなら受け入れられるのかを考えながら、お金の置き場所を選びたいものですね。

文：飯田 道子（ファイナンシャルプランナー）

金融機関勤務を経てFP（CFP、1級FP技能士）を取得。独立系FPとして、各種相談業務やセミナー講師、執筆活動などを行っている。金運アップやポジティブお金など、カラーセラピーと数秘術を取り入れたアドバイスも得意。

文＝飯田 道子（ファイナンシャルプランナー）