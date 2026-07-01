3COINSは、ハローキティとのコラボレーションアイテムを7月18日から全国の3COINS・3COINS+plus・3COINS OOOPS!・3COINS station、および公式通販サイト「PAL CLOSET」で発売する。

今回のコラボでは、50年以上にわたり愛され続けるハローキティの魅力を詰め込んだ限定アイテムを、3つのコンセプトで展開。懐かしいデザインからトレンド感のあるデザインまで、「あの頃」を思い出せるラインナップとなっている。

HELLO KITTY × 3COINS

発売日の7月18日は事前抽選によるコラボアイテム売り場への入場制限を実施。また、1会計につき各商品・各種1点まで購入可能で、ランダム商品のラバーコースターのみ2点まで購入できる。

HELLO KITTY × 3COINS コラボレーション

全43アイテムのラインナップは以下の通り。

「ハンカチ」(330円)、「ショッピングバッグ」(330円)、「コンパクトミラー」(330円)、「マルシェバッグ」(880円)、「巾着ポーチ」(330円)、「ビッグウォールポケット」(1,980円)、「リップチャーム」(660円)、「ヘアゴム」(550円)、「プラコップ」(660円)、「ミニジップバッグ」(660円)、「ジップバッグ」(660円)、「ストックバッグ」(550円)、「クリアファイルセット」(550円)、「ダストボックス」(660円)、「スクバ風キーホルダー」(880円)、「リュック風キーホルダー」(1,100円)、「カセットテープケース付きステッカーセット」(550円)、「CDケース付きステッカーセット」(550円)、「クリアケース付きステッカーセット」(330円)、「財布風付箋セット」(550円)、「ポケベル風メモパッド」(330円)、「スマホケース風付箋セット」(330円)、「筆箱風小物入れ」(660円)、「ガラケー風ミラーくしセット」(880円)、「ドアノブカバー」(660円)、「牛乳パック風ボトル」(660円)、「ペンスタンド付き卓上収納」(880円)、「ツールボックス」(1,100円)、「ヘアクリップ」(550円)、「ヘアクリップセット」(330円)、「アクセサリー収納」(1,100円)、「マルチケース」(880円)、「クリアパスケース」(550円)、「モバイルチャーム」(660円)、「コスメポーチ」(880円)、「保冷巾着」(880円)、「ヘアアイロンケース」(880円)、「ウォールポケット」(880円)、「ビニールポーチ」(660円)、「メッシュポーチ」(660円)、「クリアポーチ」(660円)、「リボンポーチ」(660円)、「ラバーコースター」(330円・ランダム商品)