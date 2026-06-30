日本ハム、オリックスに3点リード

6回終了時点で日本ハムがオリックスに5-2とリード。1回裏に吉田の2点適時打などで2点を先制。2回表にオリックスが紅林の2ランで追いつくも、2回裏に1点、3回裏に2点を追加し突き放した。日本ハムは吉田が1本塁打2打点、オリックスは紅林が1本塁打2打点。

【スタメン】

日本ハム: 1(左)水谷 瞬 2(遊)水野 達稀 3(指)Ｆ・レイエス 4(右)万波 中正 5(中)吉田 賢吾 6(三)Ｒ・カストロ 7(一)清宮 幸太郎 8(捕)進藤 勇也 9(二)奈良間 大己 10(投)北山 亘基

オリックス: 1(一)山中 稜真 2(二)太田 椋 3(左)西川 龍馬 4(右)中川 圭太 5(指)森 友哉 6(遊)紅林 弘太郎 7(三)西野 真弘 8(捕)若月 健矢 9(中)渡部 遼人 10(投)Ｓ・ジェリー

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ

「オリックスバッファローズ」のニュースまとめ