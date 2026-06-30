日本ハム、オリックスに3点リード

6回終了時点で日本ハムがオリックスに5-2とリード。1回裏に吉田の2点適時打などで2点を先制。2回表にオリックスが紅林の2ランで追いつくも、2回裏に1点、3回裏に2点を追加し突き放した。日本ハムは吉田が1本塁打2打点、オリックスは紅林が1本塁打2打点。

【スタメン】

日本ハム: 1(左)水谷　瞬 2(遊)水野　達稀 3(指)Ｆ・レイエス 4(右)万波　中正 5(中)吉田　賢吾 6(三)Ｒ・カストロ 7(一)清宮　幸太郎 8(捕)進藤　勇也 9(二)奈良間　大己 10(投)北山　亘基

オリックス: 1(一)山中　稜真 2(二)太田　椋 3(左)西川　龍馬 4(右)中川　圭太 5(指)森　友哉 6(遊)紅林　弘太郎 7(三)西野　真弘 8(捕)若月　健矢 9(中)渡部　遼人 10(投)Ｓ・ジェリー

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「オリックスバッファローズ」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 巨人 69 37 30 2 .552 -
2 ヤクルト 69 37 31 1 .544 0
2 阪神 69 37 31 1 .544 0
4 広島 68 26 39 3 .400 10
5 DeNA 70 27 41 2 .397 10
6 中日 71 26 44 1 .371 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 75 44 29 2 .603 -
2 ソフトバンク 70 41 28 1 .594 1
3 日本ハム 75 42 33 0 .560 3
4 オリックス 72 38 33 1 .535 5
5 ロッテ 69 33 33 3 .500 7
6 楽天 71 27 43 1 .386 15