日本ハム、オリックスに3点リード
6回終了時点で日本ハムがオリックスに5-2とリード。1回裏に吉田の2点適時打などで2点を先制。2回表にオリックスが紅林の2ランで追いつくも、2回裏に1点、3回裏に2点を追加し突き放した。日本ハムは吉田が1本塁打2打点、オリックスは紅林が1本塁打2打点。
【スタメン】
日本ハム: 1(左)水谷 瞬 2(遊)水野 達稀 3(指)Ｆ・レイエス 4(右)万波 中正 5(中)吉田 賢吾 6(三)Ｒ・カストロ 7(一)清宮 幸太郎 8(捕)進藤 勇也 9(二)奈良間 大己 10(投)北山 亘基
オリックス: 1(一)山中 稜真 2(二)太田 椋 3(左)西川 龍馬 4(右)中川 圭太 5(指)森 友哉 6(遊)紅林 弘太郎 7(三)西野 真弘 8(捕)若月 健矢 9(中)渡部 遼人 10(投)Ｓ・ジェリー
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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「オリックスバッファローズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|巨人
|69
|37
|30
|2
|.552
|-
|2
|ヤクルト
|69
|37
|31
|1
|.544
|0
|2
|阪神
|69
|37
|31
|1
|.544
|0
|4
|広島
|68
|26
|39
|3
|.400
|10
|5
|DeNA
|70
|27
|41
|2
|.397
|10
|6
|中日
|71
|26
|44
|1
|.371
|12
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|75
|44
|29
|2
|.603
|-
|2
|ソフトバンク
|70
|41
|28
|1
|.594
|1
|3
|日本ハム
|75
|42
|33
|0
|.560
|3
|4
|オリックス
|72
|38
|33
|1
|.535
|5
|5
|ロッテ
|69
|33
|33
|3
|.500
|7
|6
|楽天
|71
|27
|43
|1
|.386
|15