プロテイン特有の甘さや粉っぽさに、うんざりしていませんか？私も以前はそうでした。「YOUR COFFEE」は、まるで本格派コーヒーのような味わいで、一杯に7gものタンパク質が摂れるんです！この記事を読めば、あなたが求めていた“おいしくて続けられる”プロテイン習慣が見つかるはず。新しい朝のルーティンを始めてみませんか？

「甘くない」が新常識！個包装で手軽になったプロテインコーヒー「YOUR COFFEE」

毎日の健康維持や理想のボディメイクのために、タンパク質摂取は欠かせません。でも、「おいしくないと続かない」「手軽に摂りたいけど選択肢が少ない」と感じていませんか？

そんな現代人の悩みに応える朗報が届きました。高タンパクなのにおいしいと評判の「YOURブランド」から、甘くないプロテインコーヒー「YOUR COFFEE（ユアコーヒー）」の個包装タイプが、ついに主要ECモールで販売開始されるんです！

進化した「YOUR COFFEE」で、もっと手軽にウェルネス習慣を

「YOUR COFFEE」と聞いて、まず私が注目したのはそのキャッチーなフレーズ「甘くないプロテインコーヒー」です。世の中には甘いプロテイン飲料が多い中で、コーヒー本来の味わいを楽しみながらタンパク質を摂れるのは、甘党ではない方や食事と合わせたい方にとって大きな魅力ですよね。

一杯に7gものタンパク質が含まれており、お湯や水に溶かすだけで手軽にプロテイン補給ができるというから驚きです。朝の目覚めの一杯、仕事の合間のリフレッシュ、運動後の一息など、様々なシーンで活躍してくれそうです。

「個包装タイプ」で利便性UP！

これまで「YOUR COFFEE」は、その美味しさから多くのファンに支持されてきましたが、「個包装タイプを継続的に購入したい」「近隣店舗で取り扱いがない」といった声が寄せられていたそうです。その声に応える形で、今回、個包装タイプが主要ECモールでの販売に踏み切ったのは、ユーザーとしては本当に嬉しいニュース！

個包装タイプのメリットは、なんといってもその手軽さにあります。

* 計量不要で、いつでもどこでもサッと作れる。

* オフィスや旅行先にも持ち運びしやすい。

* 湿気にくく、いつでも新鮮な状態で楽しめる。

これは、忙しい日々を送る私たちにとって、健康習慣を続けるための強力な味方になってくれるはずです。

気になる価格と購入方法

商品名 YOUR COFFEE 個包装タイプ 販売価格 3,650円（税込） 内容量 150g（10g×15包） 栄養成分 1包（10g）あたり

エネルギー 33kcal

タンパク質 7.0g

脂質 0.0g

炭水化物 2.1g

糖質 0.5g

食物繊維 1.6g

食塩相当量 0.1g 販売開始日 2026年6月以降順次

15包で3,650円ということは、1包あたり約243円。コンビニで普通のコーヒーを買うのとさほど変わらない価格で、これだけの高タンパクが摂れるなら、個人的には非常にコスパが良いと感じました。カフェインでシャキッとしながら、タンパク質で体を満たせるなんて、まさに一石二鳥ですよね。

朝食が変わる！高タンパクパンとコーヒーの「YOUR MORNING SET」

そして今回、もう一つの注目商品が、ECモール限定の特別セット 「YOUR MORNING SET」 です。高タンパクパン「YOUR BREAD（ユアブレッド）」とのお試しセットも同時期に登場。これは見逃せません！

このセットは、「YOUR COFFEE」個包装2包と、累計30万食を突破した人気の高タンパクパン 「YOUR BREAD（ユアブレッド）」 のプレーンとベルギーチョコが各1食ずつ入った、まさに朝食のゴールデンコンビ！

「YOUR BREAD」ってどんなパン？

「YOUR BREAD」は、一般的なパンとは一線を画す「ウェルネスパン」として開発された自信作です。

* 高タンパク: 1個で成人女性の一食分のタンパク質推奨摂取量を満たす16g以上のタンパク質を配合。（プレーン16.6g、ベルギーチョコ18.1g）

* おいしさへのこだわり: 北海道十勝バター入りのクリーム（プレーン）や、コク豊かなベルギーチョコ入りクリーム（ベルギーチョコ）を使用し、美味しさを追求。

* もっちり長持ち: イタリア北部で100年以上受け継がれる「パネトーネ種」を使用することで、しっとりもっちりとした食感が長く続く「ロングライフパン」を実現しています。

この「YOUR MORNING SET」があれば、たった1,499円（税込・送料無料）で、高タンパクなパンとコーヒーを一度に、しかもお得にお試しできるんです。忙しい朝でも、これなら手軽に栄養満点の朝食が摂れますね。しかもネコポスで届くので、ポスト投函で受け取りも楽々。

商品名 YOUR MORNING SET（ユアモーニングセット） 内容 YOUR BREAD プレーン 1食

YOUR BREAD ベルギーチョコ 1食

YOUR COFFEE 個包装（10g） 2包 販売価格 1,499円（税込） 送料 無料 配送方法 ネコポス 販売開始日 2026年6月以降順次

朝食を充実させたい方は、ぜひこの機会に試してみてはいかがでしょうか。

「YOUR MEAL」が描く、人と地球のウェルネスな未来

今回ご紹介した「YOUR COFFEE」や「YOUR BREAD」を提供しているのは、株式会社YOUR MEAL（ユアミール）です。同社は「人と地球をカラフルに」というパーパス（存在意義）を掲げ、ボディメイクやダイエットに取り組む人々を食事でサポートしています。

もともとはボディメイクフードサブスク「マッスルデリ」からスタートし、その後、一人ひとりの目的に合わせたカスタムミール事業「YOUR MEAL」へと進化。常に「高タンパクなのにおいしい」を追求し、健康的な食事が楽しく続けられるような商品開発に力を入れている企業です。

2026年11月29日には創業10周年を迎えるとのことで、その成長ぶりには目を見張るものがあります。国内製糖メーカー最大手であるDM三井グループに参画するなど、企業としての安定性と、ウェルネス市場をリードしていくという強い意志を感じさせますね。

「BUILD MEAL! CHANGE WORLD!」というコーポレートスローガンからも、食事を通じて世界を変えていこうという彼らの情熱が伝わってきます。

まとめ：美味しさと手軽さで、新しい健康習慣を始めよう！

「YOUR COFFEE」の個包装タイプの登場と、「YOUR MORNING SET」の発売は、日々の食生活に手軽にタンパク質を取り入れたいと願う方々にとって、まさに待ち望んでいたニュースではないでしょうか。

「おいしい」は、健康習慣を「続けられる」ための最も大切な要素だと私は思います。YOURブランドの商品は、その「おいしさ」と「手軽さ」を見事に両立させている点が最大の魅力です。

この機会に、ぜひECモールで「YOUR COFFEE」や「YOUR MORNING SET」を試して、あなたの毎日にウェルネスと彩りを加えてみてください。きっと、新しい健康習慣が楽しく続けられるはずですよ。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。