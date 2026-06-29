「休日のお出かけ先、どこにしよう…」そんなあなたに朗報です！7月12日(日)にJAM福井勝山マウンテンリゾートで開催される「TOYOTA GAZOO Racing PARK in TGRラリーチャレンジRd.6 恐竜 勝山」では、モータースポーツの熱気と、意外な学びが詰まった特別な一日を体験できます。迫力あるラリーの魅力と、JAFブースで親子で楽しめる交通安全の秘密を深掘りしていきましょう。

迫力のラリーと学びが融合！TGRラリーチャレンジ福井・勝山で忘れられない一日を

福井県勝山市がモータースポーツの熱気に包まれます！7月12日（日）に開催される「TOYOTA GAZOO Racing PARK in TGRラリーチャレンジRd.6 恐竜 勝山」は、迫力あるラリーの魅力を間近で体験できるだけでなく、JAFブースで親子で楽しめる交通安全の学びも深められるイベントです。

モータースポーツの興奮と、命を守る交通安全という、一見すると対照的なテーマがどのように融合するのか、その全貌に迫ります。

憧れのラリーが身近に！「TOYOTA GAZOO Racing ラリーチャレンジ」とは？

「TOYOTA GAZOO Racing ラリーチャレンジ」は、トヨタ自動車が主催するモータースポーツイベントの中でも、特に「入門者向け」に設計されているのが特徴です。プロだけでなく、誰もが気軽にラリーの世界に足を踏み入れられるよう、全国12カ所でシリーズ戦が繰り広げられます。福井県勝山市での開催は今回でなんと8回目！この地域がいかにモータースポーツファンに愛され、イベントが定着しているかを示す証拠です。県内外から多くのファンが訪れるのも納得ですね。

JAFブースで体験！家族で学ぶ交通安全の秘密

モータースポーツの祭典で、なぜJAFがブースを出展するのか？それは、車の楽しさを伝えるとともに、「交通安全」の重要性を啓発するためです。特に、親子で楽しみながら学べる体験型コンテンツが充実しています。

命を守る衝撃体験！シートベルトコンビンサー

「時速5キロなんて大したことない」と思っていませんか？実は、これくらいの速度でも衝突時の衝撃は想像以上です。「シートベルトコンビンサー」では、このわずかな速度での衝突を体験することで、シートベルトの重要性を肌で感じることができます。子供たちだけでなく、私たち大人にとっても「命を守る意識」を再確認する貴重な機会となるでしょう。

暗闇で光る！リフレクBOXで反射材の効果を実感

夜間や悪天候時の視認性は、交通安全において非常に重要です。「リフレクBOX」では、反射材がどれほど効果的に働くかを体験できます。普段何気なく着用している衣服や持ち物に反射材があるかないかで、事故のリスクが大きく変わることを教えてくれるでしょう。子供たちが「光る！」と驚く顔が目に浮かびますね。

未来のレーサーへ！ジュニアライセンスカード発行

モータースポーツイベントならではの特別な体験が、この「ジュニアライセンスカード」です。クイズに答えるだけで、憧れの競技ライセンスそっくりな写真入りのカードが発行されると聞けば、子供たちの目は輝くこと間違いなし！これは、単なる記念品ではなく、子供たちがモータースポーツに興味を持ち、将来の夢を育むきっかけになるかもしれません。

さらに、JAFブースのいずれかのコンテンツを体験すると、「JAFロードサービス隊 ペーパークラフトキャップ」がもらえます。JAF会員の方は、スマートフォンアプリクーポンを提示することで、粗品も進呈されるとのこと（いずれもなくなり次第終了）。これは嬉しい特典ですね！

ラリーの醍醐味を全身で！イベント全体の見どころ

JAFブースだけでなく、「TOYOTA GAZOO Racing PARK」全体でも、モータースポーツの魅力を存分に体験できるさまざまなコンテンツが用意されています。子どもから大人まで、誰もが気軽にモータースポーツの楽しさに触れられる絶好の機会です。

ラリー車両の迫力ある走行を間近で体感し、そのスピードとドライバーのテクニックに感動すること間違いなし！

イベント概要

この盛りだくさんのイベント、ぜひご家族や友人と一緒に足を運んでみてはいかがでしょうか？

項目 内容 日時 7月12日（日）9:00～16:00 会場 JAM福井勝山マウンテンリゾート（福井県勝山市170-70） 入場料 無料 駐車場 来場者専用の無料駐車場が用意されています 主催 トヨタ自動車、福井県トヨタ販売店グループ

※注意点

* キッズライセンスおよびアプリクーポン進呈は、なくなり次第終了となります。

* 当日の天候状況により、予告なく出展コンテンツの変更や体験の中止となる場合があります。

モータースポーツの興奮と、日々の安全運転に繋がる貴重な学び。この2つが一度に手に入る「TOYOTA GAZOO Racing PARK in TGRラリーチャレンジRd.6 恐竜 勝山」は、今年の夏、忘れられない思い出になるはずです。ぜひ、会場に足を運んで、その魅力を全身で感じてください！

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。