ネイティブキャンプは6月20日、「AI翻訳・AI英会話時代における英語学習の価値」に関する調査結果を発表した。同調査は5月21日～25日、世界140カ国・1,173名の外国人講師を対象に、インターネットで実施した。

ビジネスや日常の場面で、日本人があなたに対して「AI翻訳機や翻訳アプリ」を使って話しかけてくることについてどう思うか尋ねたところ、53%が「非常に素晴らしい」「ややポジティブ」と回答した。36.2%は「どちらとも言えない」と答えている。

リアルなコミュニケーションにおいて、日本人が「AI翻訳機を使った会話」をする場合と、拙くても(文法が間違っていても)「自分の英語」で話す場合を比べた時、それぞれの「伝わり方」についてどう感じるか尋ねた。「用件を正確に伝える場面」では、AI翻訳を支持する回答が約30%、「信頼関係を築く場面」や「熱意を伝える場面」では、83%が「自分の言葉」で話すことを支持している。

もし日本人が、文法が完璧ではなくても、AIに頼らず「一生懸命に自分の英語」で話しかけてきたら、相手に対してどう感じるか尋ねると、97%が「拙くても自分の英語で話そうとする人」に好感を持つと回答した。

日本人が「AI翻訳機の画面」ばかりを見てあなたと会話している時、感じる「心理的な距離(心の壁)」について尋ねたとこころ、83%が「心の距離を感じる」と答えた。

AI翻訳がこれだけ普及した時代において、人間が「英会話(自分の英語で話すスキル)」を身につける最大の価値は何だと思うか聞くと、「代替不可能な信頼関係・友情を築ける」(66%)が最も多く、「感情や熱意を直接伝えられる」(51%)が続いた。