グローバルビジネスの最前線で戦うハイクラスのビジネスパーソンにとって、英語力は自らの市場価値を最大化し、ビジネスの可能性を切り拓くための最強の武器です。しかし、多忙を極めるリーダー層の中には「TOEICのスコアはそれなりに高いのに、いざ英語となると言葉が出てこない」「市販の単語帳や動画学習を続けているが、実務で使えるようにならない」という「英語のジレンマ」を抱える方が少なくありません。

この限界を根本から突破するゲームチェンジャーが「AI(人工知能)」です。本記事では、AIを活用した英語コーチングサービス「TEPPEN ENGLISH」のヘッドコンサルタント・セレンが英語指導における知見をベースに、AIを活用して英語学習を無双するための戦略を解説します。

なぜ今、AIを英語学習に取り入れるべきなのか?

AIの進化により、英語学習は「与えられた汎用の教材をこなす」時代から、「自分専用の学習環境を瞬時に構築する」時代へとパラダイムシフトが起きています。AIを英語学習に取り入れるべき理由としては以下の3つが挙げられます。

1.大規模言語モデル(LLM)の恩恵：膨大なデータに基づく自然で高度な英語表現にいつでもアクセスできる。

2.複雑なリクエストへの対応：特定のビジネスシーンや細かな状況設定に基づいたシミュレーションが可能。

3.学習の個別化：これまで実現不可能だった、個人の職業やレベルに完全に合わせたオーダーメイド学習ができる。

そもそも、なぜ多くの日本人は「英語が話せない」のでしょうか。その最大の理由は、知識を頭の中に「しまったまま取り出していない状態」、つまり「インストールしただけでアクティベイト(有効化)していない」からです。そう、英語は話さないと話せないのです。英語の知識には、言葉で説明できる「宣言的知識(知っていること)」と、無意識に口から出る「手続き的知識(使えること)」があります。TOEICのスコアアップだけを目指す学習や、英語の動画をただ「見ている」だけのインプット学習では、いつまでも「知っているけど使えないゾーン」から抜け出せません。

AIは、この「知っている知識」を「使える技術」へと昇華させるための最高のパートナーとなります。

圧倒的に効果が高いAI英語学習法 TOP3

数あるAI活用法の中でも、ビジネスパーソンが最速最短でスピーキング力を飛躍させるために「絶対にやるべき」アプローチをランキング形式で紹介します。

第3位：ChatGPTの「カスタム指示」を活用した専属ネイティブ環境の構築

AIをただの翻訳ツールやチャットボットとして使うのはもったいない使い方です。まずは初期設定で、AIに「有能なネイティブコーチ」としての役割を与えましょう。ChatGPTの「カスタム指示(Custom Instructions)」を活用した設定例が顕著な例でしょう。例えば、以下のような指示をあらかじめ設定します。設定→パーソナライズ→カスタム指示と遷移すれば設定することが可能です。(2026年5月11日現在)

●「私は英語を学んでいる日本人の社会人です。実務で使える英語レベルに到達したいと考えており、高いレベルの英語に触れることを希望しています」

●「質問には英語で回答してください。日本語で答えてくださいとお願いした場合のみ日本語で回答してください。ビジネスレベルの英語で、ネイティブスピーカーが話しているような自然な英語で答えてください」

この設定を行うだけで、AIからの返答が日常会話レベルから、高度でプロフェッショナルな洗練された英語へと激変し、24時間いつでも最高峰の英語に触れられる環境が完成します。

第2位：知っている知識を技術に変える「実践的アウトプット」

第2位は、インストールした知識をアクティベイトするためのアウトプット練習です。スピーキングを伸ばすためには、「人との会話」や「自然発話(スクリプトのない自由な発話)」といった実践的な場が不可欠です。人間相手の英会話レッスンでは「間違えたら恥ずかしい」「沈黙が怖い」と気後れしてしまう方でも、AI相手なら心理的なブロックは一切不要です。恥をかくことなく、無限に業務に直結した英会話を行うことができます。無料でできてしまうのでなんとも恐ろしい時代になったものです。

細かなプロンプトを設定すればオンライン英会話の課題である、英語で言えることしか言えず成長しない、という大きな問題も簡単にクリアすることができます。以下にその魔法のプロンプトを公開しますので、ぜひ活用してみてください。

プロンプト例

あなたは私の専属の英語コーチであり、リアルなロールプレイの相手です。

以下のルールに従って英会話の実践シミュレーションを行ってください。

【設定】 ・あなたの役割：【取引先の担当者 / 海外の同僚 など】 ・私の役割：【自分の職種や立場】 ・今日のテーマ：【新プロジェクトの進捗について / 週末の出来事 など】 ・1回のあなたの発話は短く、50ワード以下にしてください。

【特別な進行ルール】

基本的に会話はすべて英語で進めてください。

もし私が英語で言葉に詰まり、日本語で「〇〇って英語でなんて言うの?」と質問した場合は、一時的にコーチとしてその場に適した自然な英語フレーズを教えてください。教えた後は、そのままロールプレイの会話に戻ってください。

私の英語に不自然な点や文法ミスがあれば、会話の中で優しく訂正し、より自然な表現を提案してください。

私が「今日の練習はここまで」と言ったら、ロールプレイを終了してください。そして、今日私が日本語で質問してあなたが教えたフレーズや、あなたが直してくれた表現を「今日の復習フレーズ一覧」として最後にまとめて日本語の解説付きで出力してください。 それでは、あなたから英語で話しかけて、シミュレーションをスタートしてください。

第1位：「自分ごと化」した完全オリジナル単語帳・教材の作成

堂々の第1位は、私が「現代最強の英単語暗記術」と呼ぶアプローチです。市販の単語帳や教材をいくら勉強しても、自分の実際の仕事に直接関連する語彙はごくわずかです。

そこでAIの「学習の個別化」の力を最大限に引き出します。自分の年齢、業種、現在のプロジェクト、担当業務などをAIに入力し、「私が明日、海外のマーケティングチームとの会議で使うための単語リストと、シミュレーション用のダイアログを作成して」のようにリクエストします。

市販の単語帳ではなく、「自分ごと化」されたオリジナルの単語帳や教材をAIに作らせるのです。人間は、自分自身に強く関連する情報ほど記憶に深く定着します。学ぶ内容すべてが「明日から職場でそのまま使える英語」になるため、タイムパフォーマンスは劇的に跳ね上がります。

プロンプト例

職業：

職位：

業務内容：

直近の担当プロジェクト：

上記の人物が英語で仕事をこなすために必要な英単語を50個ピックアップしてください。英単語、日本語訳、品詞名、その英単語を使った例文と日本語訳を作成してください。作成する例文も上記の仕事を参照し、使用頻度が高いと思われる内容の英文を作成してください。

また単語の定着を効率よく促すため、ピックアップした50個の単語を順不同で例文の中で使用するようにしてください。

生成したものはエクセルなどにまとめるか、もう一歩頑張ってAIを活用するならNoteBookLMを利用し、クイズ形式にして定着度を高めるというのもありだと思います。

実際に日常で活用する場合のおすすめ利用方法

これらの強力なAI学習を、忙しい日常にどう落とし込めばよいのでしょうか。

おすすめ1：無料プランからの脱却(環境への投資)

まずは、ChatGPT Plusなどの有料プランにアップグレードしましょう。必須ではないですが精度の高い音声対話機能や、複雑なリクエストに対する優れた言語処理能力は、月額数千円の投資としては破格のパフォーマンスをもたらします。英語学習以外にも使用できることを考えると費用対効果は高いはずです。最高峰の学習環境を整えることが第一歩です。

おすすめ2：AIが作った教材を「口の筋トレ」で定着させる

AIが生成した「自分だけの完璧な教材」を、ただ黙読して満足してはいけません。知識を技術に昇華させるためには、物理的なトレーニングが必要です。生成されたスクリプトを使って、意味を理解しながら声に出す「音読」や、ネイティブの音声に被せて発音する「シャドーイング」を徹底的に繰り返しましょう。頭で理解した英文を、口の筋肉が自然に動くレベルまで落とし込むことで、初めて実際のビジネスシーンで「取り出せる」ようになります。

まとめ

AIの登場により、英語学習は「気合いと根性の暗記」から「テクノロジーを駆使したスマートな技術習得」へとパラダイムシフトを果たしました。

「インストールしただけで満足する」学習から脱却しましょう。AIを使って自分の業務に直結するオリジナル教材を生成し、最強のネイティブコーチとして音声対話を繰り返し、学んだフレーズを徹底的に音読する。この「無双状態」の学習環境を構築し、あなたも今日から、ビジネス英語を最強の武器へと変えていってください。