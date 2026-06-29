冨樫義博による『HUNTER×HUNTER』が、7月3日発売の最新コミックス39巻をもって、シリーズ累計発行部数が1億部(デジタル版含む)を突破する。これを記念し、渋谷の街で100人以上のキャラクター達による感謝の広告を探すスペシャルキャンペーンや、340話分の期間限定順次無料公開など、様々な特別企画を実施する。また、「週刊少年ジャンプ」2026年31号(6月29日発売)より最新話を掲載する。掲載は2024年12月9日発売の同誌2025年新年2号以来、約1年6ヶ月ぶり。

シリーズ累計発行部数1億部(デジタル版含む)突破!

7月3日発売の『HUNTER×HUNTER』39 巻(572円)の収録話はNo.401「月光」～No.410「交渉(4)」の計10話。

あらすじ

船内で進行する旅団とマフィアの戦いと熾烈な王位継承戦。

クラピカの講習会が進む中、ロンギから明かされたビヨンドの秘密。

継承戦攻略の糸口になるか……。

一方ボノレノフがゲームに興じるヒソカを見つけ出し!?

なお39巻発売日の7月3日には、朝日新聞朝刊にシリーズ累計発行部数1億部突破(デジタル版含む)感謝の新聞広告を掲載予定。また、同日より、ジャンプ公式YouTubeチャンネル「ジャンプチャンネル」にて、1億部突破記念PVも公開予定だ。

「週刊少年ジャンプ」2026年31号に最新話No.411「発表」掲載!

「週刊少年ジャンプ」2026年31号に最新話No.411「発表」が掲載される。「週刊少年ジャンプ」2026年31号は、6月29日発売、定価320円。

1億部突破記〝念〟! 渋谷でスペシャルキャンペーン「渋谷HUNTER街」実施

6月28日18時より、ネテロ会長が、作中でおなじみの「感謝の正拳突き」1万回を行う生配信を、ジャンプ公式YouTubeチャンネル「ジャンプチャンネル」にて実施。正拳突きを終え、日付が変わって29日0時になると、1億部突破記念サイトを公開した。さらにネテロ会長から、1億部突破記〝念〟スペシャルキャンペーン「渋谷HUNTER街」の開催が告知され、100人以上のキャラクター達が街頭広告として渋谷の街に解き放たれる。

29日の9時から、街のいたるところに設置されたキャラクター広告を探し出し、広告に掲載された二次元コードを読み取ると、特設サイト上のキャラクターリストの該当キャラが公開となる。直接渋谷に足を運べない方も、サイトにて公開されたキャラクターの特製デジタルコンテンツをダウンロードが可能。100人超えの全キャラクターを力を合わせて見つけ出す企画だという。

さらに、指定のハッシュタグをつけてキャラクター広告をXで投稿、または特設サイトから、公開済のキャラクターをXでシェアした方の中から抽選で30名に、スペシャルフレークシールをプレゼントする。

「少年ジャンプ＋」「ゼブラック」にて340話分を期間限定で順次無料公開!

6月29日からマンガ誌アプリ「少年ジャンプ＋」と集英社総合電子書店「ゼブラック」にて、340話分を期間限定順次無料公開する。

ハンター試験編 No.001～No.038 6月29日(月)～ 7月4日(土)公開 天空闘技場編 No.039～No.065 7月2日(木) ～ 7月7日(火)公開 ヨークシン編 No.066～No.119 7月5日(日) ～ 7月10日(金)公開 グリードアイランド編 No.120～No.185 7月8日(水) ～ 7月13日(月)公開 キメラ＝アント編1 No.186～No.260 7月11日(土)～ 7月16日(木)公開 キメラ＝アント編2 No.261～No.318 7月14日(火)～ 7月19日(日)公開 選挙・アルカ編 No.319～No.340 7月17日(金)～ 7月19日(日)公開

『HUNTER×HUNTER』作品概要

「週刊少年ジャンプ」1998年14号より連載開始。父と同じ「ハンター」になるために、故郷を旅立った少年ゴンは、ハンター試験で出会ったレオリオ、クラピカ、キルアとともに、数々の試練を乗り越え成長していく。ヒソカや、クロロなど癖のある魅力的なキャラクターが大きな反響を呼び、物語の類稀なる独創性が読者の心を掴んでいる。コミックスは、2026年7月3日の39巻発売をもってシリーズ累計発行部数1億部(デジタル版含む)を突破。2度のTVアニメ化やゲーム化などメディアミックスも盛んに行われ、ファンを魅了し続けている。