オリックスが1点リードで中盤へ

楽天対オリックスの試合は、3回を終えてオリックスが1-0とリード。3回裏にオリックスの中川選手のタイムリーで先制点を挙げた。両チームとも打線は静かだが、オリックスが序盤を優位に進めている。

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