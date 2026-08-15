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2026.08.15 17:00 ベルーナドーム
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
ロッテ 0 0 0 2 0
西武西 0 0 0 3 0

  • OUT

    7番 古賀 悠斗 ライトヒット ランナー：1、3塁

  • OUT

    6番 西川 愛也 センターツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    5番 石井 一成 セカンドゴロ 1アウト

  • OUT

    8番 山本 大斗 センターフライ 3アウト

  • OUT

    7番 上田 希由翔 セカンドゴロ 2アウト ランナー：1、3塁

  • OUT

    6番 小川 龍成 レフトヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    5番 佐藤 都志也 空振り三振 1アウト

  • OUT

    4番 山口 航輝 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    4番 Ａ・カナリオ 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    3番 Ｔ・ネビン ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    2番 小島 大河 レフトフライ 2アウト

  • OUT

    1番 滝澤 夏央 空振り三振 1アウト

  • OUT

    3番 安田 尚憲 空振り三振 3アウト

  • OUT

    2番 西川 史礁 見逃し三振 2アウト

  • OUT

    1番 藤原 恭大 レフトフライ 1アウト

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