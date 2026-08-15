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2026.08.15 17:00 ベルーナドーム
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OUT
7番 古賀 悠斗 ライトヒット ランナー：1、3塁
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6番 西川 愛也 センターツーベースヒット ランナー：2塁
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5番 石井 一成 セカンドゴロ 1アウト
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8番 山本 大斗 センターフライ 3アウト
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7番 上田 希由翔 セカンドゴロ 2アウト ランナー：1、3塁
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6番 小川 龍成 レフトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
5番 佐藤 都志也 空振り三振 1アウト
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4番 山口 航輝 レフトヒット ランナー：1塁
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4番 Ａ・カナリオ 見逃し三振 3アウト
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3番 Ｔ・ネビン ライトヒット ランナー：1塁
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2番 小島 大河 レフトフライ 2アウト
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1番 滝澤 夏央 空振り三振 1アウト
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OUT
3番 安田 尚憲 空振り三振 3アウト
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OUT
2番 西川 史礁 見逃し三振 2アウト
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OUT
1番 藤原 恭大 レフトフライ 1アウト
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