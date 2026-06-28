江原啓之 35歳で「400万の融資」を受け専門学校へ…不安を訴える男性へ届けたアドバイスとは？

スピリチュアリストの江原啓之がパーソナリティをつとめ、番組パートナーの奥迫協子とお送りするTOKYO FMのラジオ番組「Dr.Recella presents 江原啓之 おと語り」。今回の放送では、4月から栄養士の専門学校に通い、1人暮らしを始めた35歳の男性からのメッセージに、江原が温かいアドバイスを送りました。私は、4月から栄養士の専門学校に通っています。1人暮らしも始めました。生活費を稼ぐため、新しくバイトも探します。学費の400万円は国の融資を受けます。絶対に、やり遂げる。自分の選択を正解にするのは自分。より魂を充実させる、と気を強く持とうとしていますが、未知のことばかりで、やはり不安と緊張に襲われることも多いです。そのような時の、「乗り越え方」のアドバイスをいただけましたら幸いです。――新しい生活を前に、不安と緊張を抱える相談者に、江原は「見方、捉え方」を変える重要性を語りました。江原：あのね、私はこう思うんですよ。不安と緊張というのは、やる気の裏返しでしょ？ だから、やる気が無い人は不安や緊張はないと思うんですよ（笑）。だから、これってね、見方、捉え方なんですよね。「不安と緊張」、やる気満々ってことじゃん！ という風に思うから。あとは、やっぱりその道を選んだということは自分で決めたことなんだし、楽しむこと。好きだから選んだんだろうからね。そう、楽しめば良いだけだから。――自身の経験も振り返りながら、やりたいことへ挑戦する喜びを語る江原。江原：んー、というか、私も今まで色々な勉強もしてきたりしているけれども、自分がやりたいと思うことというのは、大変でも楽しいですよ。やりたくないことをやっている時は苦しいけれど、やりたいこと、目指していることなどをやっている時は楽しいから、楽しめば良いんですよ。その気持ちを忘れないでね、やっていってほしいと思います。＜番組概要＞番組名：Dr.Recella presents 江原啓之 おと語り放送日時：TOKYO FM／FM 大阪 毎週日曜 22:00～22:25、エフエム山陰 毎週土曜 12:30～12:55出演者：江原啓之、奥迫協子