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OUT
4番 Ｂ・ダルベック センターヒット ランナー：1、2塁
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OUT
3番 泉口 友汰 ライトヒット ランナー：1塁
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2番 松本 剛 ライトフライ 2アウト
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OUT
1番 浦田 俊輔 セカンドライナー 1アウト
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7番 宮下 朝陽 空振り三振 3アウト
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6番 松尾 汐恩 レフトフライ 2アウト
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5番 度会 隆輝 ファーストヒット ランナー：1塁
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4番 筒香 嘉智 空振り三振 1アウト
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9番 井上 温大 空振り三振 3アウト
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8番 浅野 翔吾 空振り三振 2アウト
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巨1-0Ｄ
7番 Ｔ・キャベッジ ライトヒット 巨人得点！ 巨 1-0 Ｄ ランナー：1、3塁
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6番 岸田 行倫 デッドボール ランナー：1、3塁
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5番 大城 卓三 セカンドゴロ 1アウト ランナー：3塁
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OUT
4番 Ｂ・ダルベック センターツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
3番 佐野 恵太 空振り三振 3アウト
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2番 牧 秀悟 空振り三振 2アウト
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OUT
1番 勝又 温史 サードゴロ 1アウト
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OUT
3番 泉口 友汰 レフトフライ 3アウト
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2番 松本 剛 サードゴロ 2アウト
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OUT
1番 浦田 俊輔 見逃し三振 1アウト
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