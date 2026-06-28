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2026.06.28 18:15 横浜スタジアム
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
巨人 0 1 0 1 4 0
ＤｅＮＡ 0 0 0 1 0

  • OUT

    4番 Ｂ・ダルベック センターヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    3番 泉口 友汰 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    2番 松本 剛 ライトフライ 2アウト

  • OUT

    1番 浦田 俊輔 セカンドライナー 1アウト

  • OUT

    7番 宮下 朝陽 空振り三振 3アウト

  • OUT

    6番 松尾 汐恩 レフトフライ 2アウト

  • OUT

    5番 度会 隆輝 ファーストヒット ランナー：1塁

  • OUT

    4番 筒香 嘉智 空振り三振 1アウト

  • OUT

    9番 井上 温大 空振り三振 3アウト

  • OUT

    8番 浅野 翔吾 空振り三振 2アウト

  • OUT

    巨1-0Ｄ

    7番 Ｔ・キャベッジ ライトヒット 巨人得点！ 巨 1-0 Ｄ ランナー：1、3塁

  • OUT

    6番 岸田 行倫 デッドボール ランナー：1、3塁

  • OUT

    5番 大城 卓三 セカンドゴロ 1アウト ランナー：3塁

  • OUT

    4番 Ｂ・ダルベック センターツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    3番 佐野 恵太 空振り三振 3アウト

  • OUT

    2番 牧 秀悟 空振り三振 2アウト

  • OUT

    1番 勝又 温史 サードゴロ 1アウト

  • OUT

    3番 泉口 友汰 レフトフライ 3アウト

  • OUT

    2番 松本 剛 サードゴロ 2アウト

  • OUT

    1番 浦田 俊輔 見逃し三振 1アウト

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