楽天、オリックスに4点差で快勝

先発投手：楽天は岸 孝之が7回1失点の好投（3安打3奪三振）、オリックスのＡ・エスピノーザは6回2失点で敗戦投手 得点経過： 6回表：楽天が2点を追加 6回裏：オリックスが1点を追加 8回表：楽天が3点を追加 注目選手：オリックスの紅林 弘太郎が1本塁打の活躍、楽天の辰己 涼介が2打点の活躍、楽天の黒川 史陽が3安打の活躍。

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