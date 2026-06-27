楽天、オリックスに4点差で快勝
先発投手：楽天は岸 孝之が7回1失点の好投（3安打3奪三振）、オリックスのＡ・エスピノーザは6回2失点で敗戦投手 得点経過： 6回表：楽天が2点を追加 6回裏：オリックスが1点を追加 8回表：楽天が3点を追加 注目選手：オリックスの紅林 弘太郎が1本塁打の活躍、楽天の辰己 涼介が2打点の活躍、楽天の黒川 史陽が3安打の活躍。
※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。
(c) 2026 Japan Baseball Data Inc.
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|67
|36
|30
|1
|.545
|-
|1
|巨人
|68
|36
|30
|2
|.545
|-
|3
|ヤクルト
|68
|36
|31
|1
|.537
|0
|4
|DeNA
|69
|27
|40
|2
|.403
|9
|5
|広島
|66
|25
|38
|3
|.397
|9
|6
|中日
|70
|26
|43
|1
|.377
|11
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|73
|44
|27
|2
|.620
|-
|2
|ソフトバンク
|69
|41
|28
|0
|.594
|2
|3
|日本ハム
|73
|40
|33
|0
|.548
|5
|4
|オリックス
|70
|37
|32
|1
|.536
|6
|5
|ロッテ
|68
|33
|33
|2
|.500
|8
|6
|楽天
|69
|26
|42
|1
|.382
|16