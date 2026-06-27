楽天、オリックスに4点差で快勝

先発投手：楽天は岸　孝之が7回1失点の好投（3安打3奪三振）、オリックスのＡ・エスピノーザは6回2失点で敗戦投手 得点経過： 6回表：楽天が2点を追加 6回裏：オリックスが1点を追加 8回表：楽天が3点を追加 注目選手：オリックスの紅林　弘太郎が1本塁打の活躍、楽天の辰己　涼介が2打点の活躍、楽天の黒川　史陽が3安打の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 67 36 30 1 .545 -
1 巨人 68 36 30 2 .545 -
3 ヤクルト 68 36 31 1 .537 0
4 DeNA 69 27 40 2 .403 9
5 広島 66 25 38 3 .397 9
6 中日 70 26 43 1 .377 11

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 73 44 27 2 .620 -
2 ソフトバンク 69 41 28 0 .594 2
3 日本ハム 73 40 33 0 .548 5
4 オリックス 70 37 32 1 .536 6
5 ロッテ 68 33 33 2 .500 8
6 楽天 69 26 42 1 .382 16