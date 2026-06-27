楽天オリックス、3回終了0-0の投手戦

楽天とオリックスの対戦は、3回を終えて両チーム無得点のまま0対0の同点。序盤は両チームの投手陣が粘り強く投げ合い、譲らぬ接戦が繰り広げられている。試合は中盤へと進む。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 67 36 30 1 .545 -
1 巨人 68 36 30 2 .545 -
3 ヤクルト 68 36 31 1 .537 0
4 DeNA 69 27 40 2 .403 9
5 広島 66 25 38 3 .397 9
6 中日 70 26 43 1 .377 11

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 73 44 27 2 .620 -
2 ソフトバンク 69 41 28 0 .594 2
3 日本ハム 73 40 33 0 .548 5
4 オリックス 70 37 32 1 .536 6
5 ロッテ 68 33 33 2 .500 8
6 楽天 69 26 42 1 .382 16