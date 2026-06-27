楽天オリックス、3回終了0-0の投手戦

楽天とオリックスの対戦は、3回を終えて両チーム無得点のまま0対0の同点。序盤は両チームの投手陣が粘り強く投げ合い、譲らぬ接戦が繰り広げられている。試合は中盤へと進む。

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