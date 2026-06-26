日本代表MF田中碧（リーズ／イングランド）がスウェーデン代表選を振り返った。

現地時間25日、FIFAワールドカップ2026のグループF最終節で日本代表はスウェーデン代表と対戦した。

グループ2位で最終戦を迎えた日本。3位のスウェーデンとグループステージ突破を決める戦いの中、前半は0ー0で終了。後半に入ると56分には、堂安律のパスを受けた前田大然が落ち着いてボックス内で流し込んで日本が先制。しかし、スウェーデンは62分にアンソニー・エランガが左足ミドルシュートを決めて1ー1の同点に。スウェーデンが逆転を目指して攻め込む中で、日本はしっかりと最後まで守り切り1ー1のドローに終わった。

チュニジア代表戦でも出色の出来を見せていた田中は、2試合続けてボランチで先発出場。守備面で大きく貢献していた中、「まずは相手のカウンターだったり、前に強力な1人でゴールまで完結できる個がいるので、時間とスペースを与えない。もちろんスペースは与えちゃいますけど、そこをいかに自分たちが守るのかっていうのは、常に意識はしていた」とコメント。「とはいえ、結局1失点してしまったので、そこは反省かな」と、クリーンシートに持ち込めなかったことを反省した。

試合中の意識については「まずは0で進めてくっていうのは、凄く重要だった」と、失点をしないように意識したと言及。攻撃面についても「相手が引いてくる時にどこから攻めるのか。サイドからもうちょっとテンポ良く動かせればよかった」と、うまくギアを上げていくことができなかったと振り返ることに。それでも「目標としたグループステージ突破という1つの任務を達成できたのはよかった」と、まずはノックアウトステージに進めたことを喜んだ。

次はラウンド32ながらブラジル代表との対戦が決定。負けられない戦いがスタートする中、田中は「ここからが本当のワールドカップ」とコメント。「予選も素晴らしいゲームしましたけど、ここからが自分たちの力がより試されると思う。ブラジルという素晴らしい相手です。見ている人も、自分たちが優勝するんじゃないかと少しでも期待して頂けているのであれば、一緒に戦って欲しいと思うので、良い準備ができれば良いかな」と、ファン・サポーターとも一丸となって強敵に挑んでいくとした。

日本とブラジルのラウンド32は、6月30日（火）の2時キックオフ。地上波ではフジテレビ、インターネットではDAZNで配信される。

【動画】完璧な崩しから前田大然が2大会連続ゴール