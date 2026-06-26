フジ医療器は2026年6月24日、『<父の日企画>第16回 お父さんの疲労事情と解消法調査』の結果を発表した。同調査は2026年5月15日〜19日、子どもをもつ20歳以上の男性435名を対象にインターネットで実施した。

回答者全員に「あなたは普段から疲れを感じていますか?」と質問したところ、「毎日疲れを感じる」(52%)、「たまに疲れを感じる」(41%)、「あまり疲れを感じない」(6%)、「まったく疲れを感じない」(0%)という結果となった。「毎日疲れを感じる」と「たまに疲れを感じる」を合わせると93%となり、普段から疲れを感じているお父さんは全体の9割を超えている。

疲れを感じているか

「毎日疲れを感じる」「たまに疲れを感じる」と回答した人に、その疲れは身体的疲労か精神的疲労かと質問したところ、「身体的・精神的疲労どちらも」と回答した人が50%、「身体的疲労」のみが45%、「精神的疲労」のみは5%という結果になった。半数が「身体的・精神的疲労どちらも」と回答しており、多くのお父さんが心身ともに疲労を抱えていることがうかがえる。

疲労は身体的か精神的か

身体的疲労を感じると回答した人に主な原因について質問したところ、最も多かったのは「仕事」で、その割合は半数以上となる55%に上った。

続いて身体のどの部分にどのような悩みを感じているか質問したところ、多かった順に「首や肩のコリ」「腰痛」が最も多く、割合はともに66%という結果となった。上半身に身体的疲労を感じているお父さんが多いことがわかる。

身体的疲労の原因

身体のどの部分にどのような悩みを感じているか

精神的疲労と回答した人に主な原因は何かと質問したところ、1位は身体的疲労と同じく半数以上のお父さんが「仕事」と回答し、その割合は62%だった。また、「人間関係」(13%)と回答した人にどの相手との関係で疲労を感じているか質問したところ、最も多かったのは「妻」(38%)だったが、続いてランクインしている同僚・上司、部下など、職場環境による精神的負担も多い傾向にあるようだ。

精神的疲労の原因

精神的疲労を感じる相手

普段から疲れを感じていると回答した人に対し疲労解消法について質問したところ、最も多かったのは「睡眠をとる」でその割合は67%だった。続いて「入浴をする」(56%)「身体を動かす」(38%)が上位に挙がっており、休養を取るだけでなく、あえて身体を動かすことも疲労回復の手段として重視されていることがわかった。

疲労解消方法

回答者全員に父の日のプレゼントとして貰えると嬉しいと感じるものはあるかと質問したところ、「マッサージチェア」と回答した人が最も多くその割合は49%だった。2位は「快眠グッズ」(31%)で、前問の疲労解消法についての質問に対しても「睡眠をとる」が最多であったことからも、睡眠に関するコンテンツへの関心の高さがうかがえる。

また、最も人気の「マッサージチェア」をはじめとしたマッサージ機器が欲しいと回答した人にその理由について質問したところ、「自宅で好きなときに全身をほぐしたい」「家でリラックスした状態で癒される」など、仕事等で忙しい日々の中、自宅で手軽にマッサージを受けたいという声がよく見られた。

父の日のプレゼントで嬉しいもの

今回の調査では、9割以上のお父さんが日常的に疲労を抱え、その多くが心身両面での疲労を感じていることが明らかになった。疲労の原因は「仕事」が中心で、父の日に欲しいプレゼントとしてマッサージチェアが人気な点からも、自宅でゆったりと疲労をケアできる手段へのニーズの高さがうかがえる。