今日は2026年6月26日。マイナビニュースが毎日「今日の運勢」をお届けします。各星座の総合運・恋愛運・金運・仕事運・健康運におけるランキングとラッキーアイテムを紹介。何かの参考になれば幸いです。

☆今日の12星座占い・注目ポイント☆

2026年6月26日の12星座占いでは、てんびん座が総合運1位。願ってもない話が舞い込んできたり、努力してきたことで目標を達成できたりと「やった！」と言いたくなる出来事が重なりそうな運気。2位はうお座、3位はさそり座。また、星5つと好調な星座は、恋愛運がてんびん座とみずがめ座、金運がしし座、てんびん座、みずがめ座、仕事運がてんびん座、さそり座、みずがめ座、健康運がおとめ座です。総合運だけでなく、恋愛運・金運・仕事運・健康運別の内容もチェックしてみましょう。