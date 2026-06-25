ボスニア・ヘルツェゴビナ代表が、FIFAワールドカップ2026のグループステージ突破を決めた。

FIFAワールドカップ2026・グループB第3節が現地時間24日に行われ、ボスニア・ヘルツェゴビナ代表はカタール代表と対戦。試合は29分、MFケリム・アライベゴヴィッチ（ザルツブルク／オーストリア→レヴァークーゼン／ドイツ）が豪快なミドルシュートを突き刺し、ボスニア・ヘルツェゴビナ代表が先手を取ると、続く34分にはFWエディン・ジェコ（シャルケ／ドイツ）がオウンゴールを呼び込み、リードを広げる。前半終盤の40分には1点を返されたものの、後半終盤の80分にはMFエルミン・マフミッチ（スロヴァン・リベレツ／チェコ）がトドメの3点目を奪い、ボスニア・ヘルツェゴビナ代表が3－1で勝利した。

今大会、ボスニア・ヘルツェゴビナ代表は12日の第1節で共催国のカナダ代表と1－1で引き分けたものの、18日の第2節ではスイス代表に1－4と完敗を喫した。カタール代表とのゲームを3－1で勝利したことで、最終節を終えた時点でカナダ代表と勝ち点「4」で並んだが、当該チーム間の対戦成績は引き分け、得失点差でカナダ代表を上回れなかったことにより、グループBの3位に入っていた。

試合終了時点では他会場の結果待ちという状況だったが、その後行われたグループCおよびAの結果をもって、ボスニア・ヘルツェゴビナ代表は3位チームの上位7位以内に入ることが確定（※8位以上であれば突破）。グループステージ突破が決定した。

ボスニア・ヘルツェゴビナ代表は独立後、2014年のブラジル大会以来3大会ぶりのFIFAワールドカップ出場にして、初の決勝トーナメント進出となっている。

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