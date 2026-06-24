日本ハムが3点リードで序盤を終える
日本ハムが1回裏に先制し、3回裏に2点を追加。野村の本塁打などで得点を重ね、ロッテを3点差でリード。序盤を終えて、日本ハムが優位に試合を進めている。
【スタメン】
日本ハム: 1(左)水谷 2(遊)水野 3(指)レイエス 4(三)野村 5(一)清宮幸 6(右)万波 7(二)大塚 8(中)吉田 9(捕)田宮 10(投)加藤貴
ロッテ: 1(二)小川 2(右)西川 3(左)山口 4(一)ソト 5(捕)佐藤 6(指)井上 7(三)安田 8(中)山本 9(遊)友杉 10(投)河村
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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「ロッテマリーンズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|67
|36
|30
|1
|.545
|-
|1
|巨人
|68
|36
|30
|2
|.545
|-
|3
|ヤクルト
|68
|36
|31
|1
|.537
|0
|4
|DeNA
|67
|26
|39
|2
|.400
|9
|5
|広島
|66
|25
|38
|3
|.397
|9
|6
|中日
|68
|25
|42
|1
|.373
|11
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|71
|43
|26
|2
|.623
|-
|2
|ソフトバンク
|67
|39
|28
|0
|.582
|3
|3
|オリックス
|68
|37
|30
|1
|.552
|5
|4
|日本ハム
|71
|39
|32
|0
|.549
|5
|5
|ロッテ
|67
|33
|32
|2
|.508
|8
|6
|楽天
|68
|25
|42
|1
|.373
|17