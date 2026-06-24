日本ハムが3点リードで序盤を終える

日本ハムが1回裏に先制し、3回裏に2点を追加。野村の本塁打などで得点を重ね、ロッテを3点差でリード。序盤を終えて、日本ハムが優位に試合を進めている。

【スタメン】

日本ハム: 1(左)水谷 2(遊)水野 3(指)レイエス 4(三)野村 5(一)清宮幸 6(右)万波 7(二)大塚 8(中)吉田 9(捕)田宮 10(投)加藤貴

ロッテ: 1(二)小川 2(右)西川 3(左)山口 4(一)ソト 5(捕)佐藤 6(指)井上 7(三)安田 8(中)山本 9(遊)友杉 10(投)河村

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 67 36 30 1 .545 -
1 巨人 68 36 30 2 .545 -
3 ヤクルト 68 36 31 1 .537 0
4 DeNA 67 26 39 2 .400 9
5 広島 66 25 38 3 .397 9
6 中日 68 25 42 1 .373 11

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 71 43 26 2 .623 -
2 ソフトバンク 67 39 28 0 .582 3
3 オリックス 68 37 30 1 .552 5
4 日本ハム 71 39 32 0 .549 5
5 ロッテ 67 33 32 2 .508 8
6 楽天 68 25 42 1 .373 17