今日は2026年6月24日。マイナビニュースが毎日「今日の運勢」をお届けします。各星座の総合運・恋愛運・金運・仕事運・健康運におけるランキングとラッキーアイテムを紹介。何かの参考になれば幸いです。

☆今日の12星座占い・注目ポイント☆

2026年6月24日の12星座占いでは、おとめ座が総合運1位。最高の運気の中で、最高の達成感を味わうことができそうな日です。2位はみずがめ座、3位はてんびん座。また、星5つと好調な星座は、恋愛運がおとめ座とやぎ座、金運がかに座、おとめ座、やぎ座、仕事運がおとめ座、てんびん座、やぎ座、健康運がしし座です。総合運だけでなく、恋愛運・金運・仕事運・健康運別の内容もチェックしてみましょう。