中日が4点リード、サノー、細川のHRで打線爆発

ＤｅＮＡ対中日の試合は6回終了時点で中日が5-1と4点リード。中日は3回裏に先制、5回裏に2点、6回裏にも2点を追加。ＤｅＮＡは6回表に1点を返したが、中日打線が爆発。サノーと細川がそれぞれホームランを放ち、勝利に王手をかけた。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 66 36 29 1 .554 -
2 巨人 67 35 30 2 .538 1
3 ヤクルト 67 35 31 1 .530 1
4 DeNA 66 26 38 2 .406 9
5 広島 65 25 37 3 .403 9
6 中日 67 24 42 1 .364 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 70 43 25 2 .632 -
2 ソフトバンク 66 39 27 0 .591 3
3 オリックス 67 36 30 1 .545 6
4 日本ハム 70 38 32 0 .543 6
5 ロッテ 66 33 31 2 .516 8
6 楽天 67 24 42 1 .364 18