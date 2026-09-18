阪神 vs 広島の試合開始前情報

  • 対戦カード：阪神 vs 広島
  • 開催球場：阪神甲子園球場
  • 過去の対戦成績：過去5試合: 広島3勝-阪神2勝（9/17 広島2-7阪神 (阪神)、9/9 広島3-1阪神 (広島)、8/16 阪神8-1広島 (阪神)、8/15 阪神2-5広島 (広島)、8/14 阪神1-6広島 (広島)）

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 128 70 57 1 .551 -
2 巨人 131 70 59 2 .543 1
3 DeNA 131 65 63 3 .508 5
4 ヤクルト 130 56 72 2 .438 14
5 中日 133 57 74 2 .435 15
6 広島 127 52 71 4 .423 16

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 132 84 45 3 .651 -
2 西武 133 73 56 4 .566 11
3 日本ハム 133 73 57 3 .562 11
4 オリックス 133 61 70 2 .466 24
5 ロッテ 128 58 67 3 .464 24
6 楽天 129 50 78 1 .391 33