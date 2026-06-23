ワイヤードビーンズは6月18日、「生涯を添い遂げるマグ」シリーズの新商品として、人水陶苑(愛知県常滑市)との取り組みにより製造した「生涯を添い遂げるマグ 常滑焼 人水陶苑」を発売した。

生涯を添い遂げるマグ 常滑焼 人水陶苑(左から 朱泥・白泥・黒泥)

同シリーズは日本の職人の手づくりによる本物のプロダクトを通じて職人と顧客をつなぐシリーズであり、現在は47都道府県の窯元との取り組みを進めている。

今回の舞台である愛知県常滑市を中心に850年以上の歴史を誇る常滑焼は、日本遺産に認定される日本六古窯のひとつ。鉄分を多く含む良質な粘土を、釉薬を使わずに高温で焼き締めることで生まれる自然な艶と高い強度が特徴となっている。製作を担う「人水陶苑」は江戸時代から続く陶工の家系であり、高い品質と洗練されたクラフトブランド「JINSUI」を展開して国内外で高く評価されている。

同製品のデザインはGKインダストリアルデザインが担当した。本体と蓋を密着させる急須づくりで磨かれた職人の緻密な手技が、マグカップの端正なフォルムに息づいている。使い込むほどに自然な艶が増す仕上がりで、常滑焼を象徴する「朱泥」、気品ある「白泥」、深く引き締まった「黒泥」の3色を展開する。

価格は1万1,000円。同社の公式オンラインストアなどで購入できる。