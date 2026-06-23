今日は2026年6月23日。マイナビニュースが毎日「今日の運勢」をお届けします。各星座の総合運・恋愛運・金運・仕事運・健康運におけるランキングとラッキーアイテムを紹介。何かの参考になれば幸いです。

☆今日の12星座占い・注目ポイント☆

2026年6月23日の12星座占いでは、しし座が総合運1位。これまでよりも多くの人と、これまでよりもいっそう深く、心が通じ合っていると感じられる最高の運気！2位はおひつじ座、3位はてんびん座。また、星5つと好調な星座は、恋愛運がふたご座とみずがめ座、金運がさそり座とうお座、仕事運がてんびん座、健康運がおひつじ座といて座です。総合運だけでなく、恋愛運・金運・仕事運・健康運別の内容もチェックしてみましょう。