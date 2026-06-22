







村上宗隆 最新情報



シカゴ・ホワイトソックスの村上宗隆選手が、リハビリ中に見せたある"ひとコマ"がMLB公式Xで公開され、話題を呼んでいる。



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ホワイトソックスは20日（日本時間21日）、公式Xを更新。











右太もも裏の張りで負傷者リスト入りしている村上選手が、敵地コメリカ・パークへの遠征に同行しながらリハビリを続ける姿が投稿された。



動画の中で村上選手は、カメラに気づくと笑みを浮かべながら左右に身体を揺らすノリノリのダンスを披露した。



5月29日（日本時間30日）のデトロイト・タイガース戦で一塁への全力疾走中に右太もも裏を痛めて離脱し、復帰まで4〜6週とされていた村上選手。



18日までにランニングやティー打撃を再開しており、体の回復が着実に進んでいることがうかがえる。



メジャー1年目の今季はここまで57試合で20本塁打・41打点をマーク。再建中のホワイトソックスを引っ張ってきた"村神様"の軽やかなダンスに、チームもファンも復帰への期待が高まるばかりだ。





















【動画】ノリノリすぎる！村上宗隆、リハビリ中に披露したダンスがこちら

MLB Japanの公式Xより













🕺 ダンスタイム！

戦列復帰に向けて調整を進めています👍

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【了】