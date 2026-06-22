今日は2026年6月22日。マイナビニュースが毎日「今日の運勢」をお届けします。各星座の総合運・恋愛運・金運・仕事運・健康運におけるランキングとラッキーアイテムを紹介。何かの参考になれば幸いです。

☆今日の12星座占い・注目ポイント☆

2026年6月22日の12星座占いでは、ふたご座が総合運1位。目標に向かって、普段以上に意欲的に取り組める日。2位はやぎ座、3位はいて座。また、星5つと好調な星座は、恋愛運がおひつじ座とふたご座、金運がやぎ座、仕事運がふたご座とやぎ座、健康運がおひつじ座、ふたご座、てんびん座、みずがめ座です。総合運だけでなく、恋愛運・金運・仕事運・健康運別の内容もチェックしてみましょう。