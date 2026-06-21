51,243人収容のエスタディオ・モンテレイが完全に“日本のホーム”と化した。

FIFAワールドカップ2026 グループステージ第2節のチュニジア代表戦は4-0と快勝した。スタジアムではキックオフから「ハポン！ ハポン！（日本）」の大合唱。多くの日本人サポーターもモンテレイまで駆けつけたが、圧倒的な声量で日本代表を後押しするのはメキシコ人たちだ。「オーレーオレオレオレー！ ハポン！ ハポン！」とチャントを歌い、日本代表がパスをつなげば「オーレ！」と呼応。日本側に納得のいかない判定にはブーイングまで浴びせていた。

なぜここまで熱心に日本代表を応援してくれるのか。まず日本とメキシコは約400年前から友好関係にあり、長年にわたる交流によって親日感情が根付き、日本文化への関心も高いことで知られている。サッカーにフォーカスすれば、昨年カタールで行われたFIFA U－17ワールドカップでは、同じ宿舎だった日本とメキシコが互いの健闘を称え合っていたことも記憶に新しい。また現地記者によるとモンテレイは空手や合気道など伝統的な日本武道が盛んな地域でもあるようだ。

6月上旬から行われたキリンチャレンジキャンプ（事前合宿）では、使用予定だったUANLティグレスの練習場が芝生のコンディション不良により使用できず、練習場を転々とするという一幕もあった。結果的に最も利用することになったエル・バリアルを所有するCFモンテレイとはライバル関係ということもあり、地元メディアでも盛んに報じられていた。この結果、日本代表がモンテレイを拠点に活動していることが広く知れ渡ったようで、筆者も街中を歩いていると度々「日本、頑張れ！」と声をかけられた。

5大会連続出場となる長友佑都は「サポーターの皆さんが雰囲気を作ってくださり、プラスして自分たちのこの一体感や戦い方が皆さんの魂に届いている。試合の時間が経つごとに、ファンが増えていく感覚がある」と語る。上田綺世も「正直、ここまで日本一色になるとは思っていなかった。もちろん日本から足を運んでサポートしてくださる方も多くいますし、自分の家族も含めて、スタジアム全体を見渡すと2階席は青いユニフォームを着ている人がいっぱいいました。外国人の方もいて、それだけ日本がリスペクトされて応援されている。そういう国であり、そういうチームであることはすごく誇りですし、だからこそ期待に結果で応えたい」と感謝と誇りを口にした。

異国の地でありながら、まるでホームのような大声援。日本が紡いできた歴史、そしてサッカー日本代表が見せる戦いぶりはメキシコの人々の心をつかんでいる。グループFを首位通過すれば、ラウンド32の舞台は再びモンテレイとなる。“モンテレイの追い風”を受け、日本代表は世界一を目指す。

取材・文＝三島大輔（サッカーキング編集部）

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