日本代表は21日（日本時間）、『FIFAワールドカップ2026』グループF第2節でチュニジア代表と対戦し、4－0で勝利。試合後、2戦連発となる先制弾を奪ったMF鎌田大地が自身のゴールを振り返り、電話のポーズしたゴールパフォーマンスについて語った。

この日は一列前のシャドーの位置で先発出場し、「ゴールの近いところでプレーしてゴールできるようにということを考えていた」鎌田は4分、中村敬斗のセンタリングに合わせてゴール前に侵入すると、左足のヒールで合わせて先制点を奪取。「自分たちが狙っている良いビルドアップから良い崩しができて、10番（トップ下）なのでゴール前に入っていくことを常に考えていた」という狙い通りの展開からゴールネットを揺らした。

その後、鎌田は右手で電話をかける“テレフォンポーズ”のゴールパフォーマンスを披露。試合後、このパフォーマンスの理由を尋ねられると、所属クラブであるクリスタル・パレスのチームメイトでもあるFWエディ・エンケティアのゴールセレブレーションであることを明かし、「彼が今シーズン、ケガ多く苦しんでいる状態で、プレミアリーグでゴールを決めたらやってくれと言われていた中で残念ながらプレミアで入れられなかったので、W杯で点を決めたらやるよって言っていたので、彼に向けてやりました」と説明。チームメイトに捧げるパフォーマンスだったことを明かした。

なお、エンケティアのテレフォンポーズは、「ゴールが必要なら電話してくれ」という意味が込められている。

これで1勝1分けとなった日本。グループステージの最終節となる次戦はスウェーデン代表と対戦する。その試合に向けて鎌田は、「自分たちのグループはまだ2位通過以上が決まっている状態ではないですし、スウェーデン戦も勝ち点3を狙ってやっていきたい」と述べ、必勝を誓った。



注目のスウェーデン戦は26日の8:00試合開始。NHK総合とDAZNで生中継される。

【動画】ゴールが欲しい時はオレを呼んでくれ🤙！ 鎌田大地の2戦連続弾→ゴールパフォ