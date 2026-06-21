巨人、中日に3点リードで後半戦へ
巨人は1回裏、4回裏、6回裏にそれぞれ1点ずつ着実に加点。泉口友汰が1本塁打を含む3安打2打点、B・ダルベックも1打点で巨人のリードを支えている。中日は無得点で、3点差を追う展開となった。
【スタメン】
巨人: 1(二)浦田 俊輔 2(右)松本 剛 3(捕)岸田 行倫 4(三)Ｂ・ダルベック 5(一)大城 卓三 6(遊)泉口 友汰 7(中)Ｔ・キャベッジ 8(左)浅野 翔吾 9(投)井上 温大
中日: 1(中)岡林 勇希 2(右)鵜飼 航丞 3(捕)石伊 雄太 4(左)細川 成也 5(一)Ｍ・サノー 6(三)福永 裕基 7(遊)村松 開人 8(二)田中 幹也 9(投)柳 裕也
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「読売ジャイアンツ」のニュースまとめ
「中日ドラゴンズ」のニュースまとめ
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|チーム
|試合
|勝
|敗
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|勝率
|差
|1
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|65
|35
|29
|1
|.547
|-
|1
|巨人
|66
|35
|29
|2
|.547
|-
|3
|ヤクルト
|66
|35
|30
|1
|.538
|0
|4
|DeNA
|65
|26
|37
|2
|.413
|8
|5
|広島
|64
|24
|37
|3
|.393
|9
|6
|中日
|66
|23
|42
|1
|.354
|12
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
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|勝率
|差
|1
|西武
|68
|42
|24
|2
|.636
|-
|2
|ソフトバンク
|65
|38
|27
|0
|.585
|3
|3
|オリックス
|66
|36
|29
|1
|.554
|5
|4
|日本ハム
|69
|38
|31
|0
|.551
|5
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|32
|31
|2
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|8
|6
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|65
|23
|41
|1
|.359
|18