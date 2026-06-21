巨人、中日に3点リードで後半戦へ

巨人は1回裏、4回裏、6回裏にそれぞれ1点ずつ着実に加点。泉口友汰が1本塁打を含む3安打2打点、B・ダルベックも1打点で巨人のリードを支えている。中日は無得点で、3点差を追う展開となった。

【スタメン】

巨人: 1(二)浦田　俊輔 2(右)松本　剛 3(捕)岸田　行倫 4(三)Ｂ・ダルベック 5(一)大城　卓三 6(遊)泉口　友汰 7(中)Ｔ・キャベッジ 8(左)浅野　翔吾 9(投)井上　温大

中日: 1(中)岡林　勇希 2(右)鵜飼　航丞 3(捕)石伊　雄太 4(左)細川　成也 5(一)Ｍ・サノー 6(三)福永　裕基 7(遊)村松　開人 8(二)田中　幹也 9(投)柳　裕也

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 65 35 29 1 .547 -
1 巨人 66 35 29 2 .547 -
3 ヤクルト 66 35 30 1 .538 0
4 DeNA 65 26 37 2 .413 8
5 広島 64 24 37 3 .393 9
6 中日 66 23 42 1 .354 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 68 42 24 2 .636 -
2 ソフトバンク 65 38 27 0 .585 3
3 オリックス 66 36 29 1 .554 5
4 日本ハム 69 38 31 0 .551 5
5 ロッテ 65 32 31 2 .508 8
6 楽天 65 23 41 1 .359 18