広島、1点リードで後半戦へ

広島は5回表に小園の2打点タイムリーなどで2点を先制。ヤクルトは6回裏にオスナのタイムリーで1点を返したが、2-1と広島が1点リードで後半戦へ突入。大盛は3安打と好調だ。

【スタメン】

ヤクルト: 1(遊)長岡　秀樹 2(左)Ｄ・サンタナ 3(二)赤羽　由紘 4(一)Ｊ・オスナ 5(中)岩田　幸宏 6(右)モイセエフ　ニキータ 7(捕)中村　悠平 8(投)高橋　奎二 9(三)武岡　龍世

広島: 1(右)名原　典彦 2(二)菊池　涼介 3(左)Ｓ・ファビアン 4(一)Ｅ・モンテロ 5(三)小園　海斗 6(捕)石原　貴規 7(中)大盛　穂 8(遊)勝田　成 9(投)岡本　駿

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 65 35 29 1 .547 -
1 巨人 66 35 29 2 .547 -
3 ヤクルト 66 35 30 1 .538 0
4 DeNA 65 26 37 2 .413 8
5 広島 64 24 37 3 .393 9
6 中日 66 23 42 1 .354 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 68 42 24 2 .636 -
2 ソフトバンク 65 38 27 0 .585 3
3 オリックス 66 36 29 1 .554 5
4 日本ハム 69 38 31 0 .551 5
5 ロッテ 65 32 31 2 .508 8
6 楽天 65 23 41 1 .359 18