広島、1点リードで後半戦へ
広島は5回表に小園の2打点タイムリーなどで2点を先制。ヤクルトは6回裏にオスナのタイムリーで1点を返したが、2-1と広島が1点リードで後半戦へ突入。大盛は3安打と好調だ。
【スタメン】
ヤクルト: 1(遊)長岡 秀樹 2(左)Ｄ・サンタナ 3(二)赤羽 由紘 4(一)Ｊ・オスナ 5(中)岩田 幸宏 6(右)モイセエフ ニキータ 7(捕)中村 悠平 8(投)高橋 奎二 9(三)武岡 龍世
広島: 1(右)名原 典彦 2(二)菊池 涼介 3(左)Ｓ・ファビアン 4(一)Ｅ・モンテロ 5(三)小園 海斗 6(捕)石原 貴規 7(中)大盛 穂 8(遊)勝田 成 9(投)岡本 駿
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「ヤクルトスワローズ」のニュースまとめ
「広島カープ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|65
|35
|29
|1
|.547
|-
|1
|巨人
|66
|35
|29
|2
|.547
|-
|3
|ヤクルト
|66
|35
|30
|1
|.538
|0
|4
|DeNA
|65
|26
|37
|2
|.413
|8
|5
|広島
|64
|24
|37
|3
|.393
|9
|6
|中日
|66
|23
|42
|1
|.354
|12
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|68
|42
|24
|2
|.636
|-
|2
|ソフトバンク
|65
|38
|27
|0
|.585
|3
|3
|オリックス
|66
|36
|29
|1
|.554
|5
|4
|日本ハム
|69
|38
|31
|0
|.551
|5
|5
|ロッテ
|65
|32
|31
|2
|.508
|8
|6
|楽天
|65
|23
|41
|1
|.359
|18