21日、FIFAワールドカップ2026のグループF第2節で日本代表はチュニジア代表と対戦した。

初戦でオランダ代表と2ー2の引き分けに終わった日本。勝利すればグループステージ突破が大きく近づくチュニジア戦で、前半から選手たちが躍動した。

開始4分、GK鈴木彩艶からボールをつなぐと、相手に一度も触らせずに最後は鎌田大地が中村敬斗のグラウンダーのクロスをバックヒールで合わせて先制。2002年の稲本潤一以来となるW杯で2戦連発ゴールを記録すると、31分には上田綺世が持ち出すと、パスを出さずにボックス内に入ったところで右足一閃。低空シュートがファーサイドのネットを揺らし、追加点を奪った。

前半を終えて2ー0と日本がリードしている中、ハーフタイムインタビューに応じた森保一監督は「選手たちは良い入りをしてくれて、先制点を早い段階で取れたので、ゲームコントロールができて、試合を進められているかなと思います」と前半を振り返った。

チュニジアはカウンターで反撃を狙ってきた前半だったが、日本としては後半もしっかりとプレーしたいところ。後半のプランについては「まずは基本的な走ること、切り替えることを徹底してやること」とコメント。また、「相手が戦術的に変えてくるかもしれないので、しっかり対応できるように柔軟に準備しておく必要があると思います」と、エルヴェ・ルナール監督がどう逆襲に出てくるのか、しっかりと見極めて戦いたいとした。

【動画】鎌田大地のバックヒールに上田綺世の低空ミドル！！